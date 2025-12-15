CANAL RCN
Feid anunció el estreno gratuito de su documental en distintas salas de cine del país

El cantante antioqueño reveló una sorpresa para sus fanáticos que tendrá ingreso gratuito.

Foto: AFP
Foto: AFP

diciembre 15 de 2025
10:40 a. m.
Salomón Villada sorprendió nuevamente a sus más fieles fanáticos tras anunciar una inesperada noticia con la que podrá reunir a sus más fieles fanáticos en todo el país.

Aunque compartió la información necesaria para convocar a su público, aún se desconocen mayores detalles sobre la temática que abordará el filme.

¿En dónde se verá el documental de Feid?

La más reciente publicación del cantante, por medio de su cuenta oficial de Instagram, dejó ver un pequeño adelanto de lo que se podrá observar en el filme que será presentado en distintas salas del país. De esta manera, los fanáticos del intérprete de ‘Alakran’ podrán asistir a dicho lanzamiento, el próximo martes 16 de diciembre a las 9:00 a.m. en:

  • Armenia: Portal Quindío
  • Barranquilla: Buena Vista
  • Bogotá: Américas, Centro Mayor y Gran Estación
  • Bucaramanga: Cacique
  • Cali: Unicali
  • Cartagena: Castellana
  • Ibagué: La Estación
  • Manizales: Fundadores
  • Medellín: Los Molinos y Viva Envigado
  • Pereira: Victoria
  • Popayán: Terra Plaza
  • Villavicencio: Viva Villavicencio

El ingreso será gratuito por lo que los asistentes podrán entrar a las salas de cine asignadas por orden de llegada.

El filme, que recibe el nombre de ‘The end’ podría mostrar el fin de una era del cantante para darle la bienvenida a una nueva etapa en su carrera musical.

Dicho comienzo también ha estado relacionado con el más reciente cambio de look que Salomón ha implementado ya que actualmente cortó por completo su cabello, su barba cubre todo su rostro, el uso del color verde en sus prendas ahora es mínimo, entre otros cambios que han aumentado las fuertes especulaciones en sus seguidores.

Feid sorprende en el concierto de J Balvin

Por otro lado, el antioqueño volvió a sorprender tras participar en el más reciente concierto de J Balvin en Bogotá. Su llegada marcó un factor diferencial entre los demás invitados, pues Salomón llegó en su famosa chiva rumbera, llena de música decembrina, e ingresó al recinto con un pequeño árbol de navidad en sus manos.

Por supuesto, su participación en el emblemático concierto llenó de emoción a sus seguidores, quienes exaltaron los momentos en que ambos artistas cantaron algunas de sus más famosas colaboraciones.

Aunque el artista cantó varias de sus canciones en solitario, su mensaje de despedida fue contundente ya que dedicó un especial mensaje de navidad a todos los asistentes en el Campín.

