CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Alarmante cifra de casos de bullying en colegios: ¿Qué hacer en caso de ser víctima?

La línea salvavidas de la Fundación Sergio Urrego en 2025 ha recibido más de 2.500 llamadas de casos de bullying en entornos escolares.

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
06:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El bullying es esa experiencia que ningún niño o adolescente debería vivir. Colombia es uno de los países de la OCDE, que más casos de acoso escolar registra.

Mujer denuncia que su hijo perdió un riñón tras ser víctima de bullying: colegio niega los hechos
RELACIONADO

Mujer denuncia que su hijo perdió un riñón tras ser víctima de bullying: colegio niega los hechos

Noticias RCN conoció desgarradores testimonios de algunos de los llamados de emergencia que ha atendido la Fundación Sergio Urrego en 2025.

Mi ideación suicida llega a mis 16 años a causa del bullying y la discriminación que he sufrido en mi colegio, me quisieron desescolarizar. Llegué a la línea salvavidas porque levantaron un falso testimonio sobre un comportamiento que nunca tuve en mi colegio.

Se registraron más de 1.500 casos de acoso escolar y bullying en Colombia
RELACIONADO

Se registraron más de 1.500 casos de acoso escolar y bullying en Colombia

Grave cifra de casos de bullying escolar en Colombia en 2025

Más de 2.500 llamadas ha recibido la línea salvavidas por casos relacionados con acoso escolar de distintos tipos. Esta cifra que revela la cruda realidad de acoso escolar que vive el país.

El 35% de los estudiantes aseguran haber experimentado algún tipo de acoso físico, verbal o digital, una situación preocupante porque se trata de casos que requieren atención inmediata, así lo indicó Alba Reyes, directora de la Fundación Sergio Urrego:

Las crisis emocionales de los jóvenes son casos de atención inmediata.

“Entre 2023 y 2024, reportaron 1500 casos adicionales, es decir, un aumento del 24%. Cada estudiante que ha sido víctima reiteradamente de acoso pierde entre 20 y 35 puntos en las pruebas estandarizadas”, indicó Omar David García, investigador PUJ.

¿Cómo identificar si a mi hijo le hacen bullying en el colegio? Siga este paso a paso
RELACIONADO

¿Cómo identificar si a mi hijo le hacen bullying en el colegio? Siga este paso a paso

¿Qué hacer en caso de que su hijo sea la víctima o el victimario?

Lina Ardila, psicóloga Colpsic, explicó que “es muy importante aprender a descubrir qué es lo que genera la conducta. En muchos casos hay que trabajar con la familia también, no solamente con el niño”.

La victimización sostenida afecta a la salud mental, el rendimiento y trayectoria de vida de los estudiantes.

Si usted necesita ayuda, puede llamar a la Línea Nacional 141 del ICBF.

¿Cómo identificar y prevenir a tiempo los casos de bullying en colegios? Tome nota
RELACIONADO

¿Cómo identificar y prevenir a tiempo los casos de bullying en colegios? Tome nota

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cuidado personal

¿Qué le pasa a los dientes a la hora de consumir dulces, según especialistas?

Enfermedades

Alerta por más de 100.000 casos de dengue este año: así puede evitar la enfermedad

Cuidado personal

¿Cómo evitar ser víctima de la escopolamina? Expertos explican el paso a paso

Otras Noticias

Prima

Quincena y prima de diciembre: las alertas de la Policía para no caer en estafas digitales

En el día en que millones de colombianos reciben la prima, las autoridades advierten sobre el aumento de fraudes cibernéticos y entregan recomendaciones clave para proteger el dinero.

Astrología

Revelan la inquietante profecía de Baba Vanga que se cumpliría antes del 2025

Algunas de las profecías de Baba Vanga han vuelto a circular en redes sociales, generado gran debate.

Davivienda

Importante banco lanzó cuenta de ahorro en dólares para colombianos: así funciona

Independiente Medellín

El grande de Suramérica que va por Washington Aguerre: están negociando y se iría de Medellín

Artistas

Falleció reconocido músico y humorista argentino a los 86 años