Alarmante cifra de casos de bullying en colegios: ¿Qué hacer en caso de ser víctima?

El bullying es esa experiencia que ningún niño o adolescente debería vivir. Colombia es uno de los países de la OCDE, que más casos de acoso escolar registra.

Noticias RCN conoció desgarradores testimonios de algunos de los llamados de emergencia que ha atendido la Fundación Sergio Urrego en 2025.

Mi ideación suicida llega a mis 16 años a causa del bullying y la discriminación que he sufrido en mi colegio, me quisieron desescolarizar. Llegué a la línea salvavidas porque levantaron un falso testimonio sobre un comportamiento que nunca tuve en mi colegio.

Grave cifra de casos de bullying escolar en Colombia en 2025

Más de 2.500 llamadas ha recibido la línea salvavidas por casos relacionados con acoso escolar de distintos tipos. Esta cifra que revela la cruda realidad de acoso escolar que vive el país.

El 35% de los estudiantes aseguran haber experimentado algún tipo de acoso físico, verbal o digital, una situación preocupante porque se trata de casos que requieren atención inmediata, así lo indicó Alba Reyes, directora de la Fundación Sergio Urrego:

Las crisis emocionales de los jóvenes son casos de atención inmediata.

“Entre 2023 y 2024, reportaron 1500 casos adicionales, es decir, un aumento del 24%. Cada estudiante que ha sido víctima reiteradamente de acoso pierde entre 20 y 35 puntos en las pruebas estandarizadas”, indicó Omar David García, investigador PUJ.

¿Qué hacer en caso de que su hijo sea la víctima o el victimario?

Lina Ardila, psicóloga Colpsic, explicó que “es muy importante aprender a descubrir qué es lo que genera la conducta. En muchos casos hay que trabajar con la familia también, no solamente con el niño”.

La victimización sostenida afecta a la salud mental, el rendimiento y trayectoria de vida de los estudiantes.

Si usted necesita ayuda, puede llamar a la Línea Nacional 141 del ICBF.