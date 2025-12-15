CANAL RCN
Murió influencer a los 33 años tras caer de un noveno piso: esto se sabe

Según información preliminar, la influencer se había hospedado en el edificio por un corto período.

Luto
FOTO: Freepik

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
09:46 a. m.
La creadora de contenido se sometió a múltiples procedimientos estéticos, lo que le dio una gran notoriedad en redes sociales y la convirtió en una figura ampliamente comentada en plataformas digitales.

¿Quién fue Mary Magdalene?

Mary Magdalene, cuyo nombre real era Denise Ivonne Jarvis Góngora, fue una influenciadora mexicano-canadiense conocida por llevar al extremo las cirugías plásticas y por su presencia constante en redes sociales, donde generó controversia y debate por su imagen.

Su fallecimiento ocurrió el 9 de diciembre de 2025, a los 33 años, mientras se encontraba en Tailandia. De acuerdo con los primeros reportes, la creadora de contenido habría caído desde el noveno piso de un edificio residencial ubicado en Patong, una ciudad costera de la isla de Phuket, en el sur del país.

 

El cuerpo fue encontrado en el área de estacionamiento del inmueble por personal del lugar, quienes alertaron a las autoridades alrededor de la 1:50 p. m.

¿Qué dicen las autoridades sobre el caso?

Según información preliminar, la influencer se había hospedado en el edificio por un corto período y tenía previsto abandonarlo al día siguiente. Hasta el momento, las autoridades tailandesas no han determinado oficialmente si se trató de un accidente o de un hecho intencional.

El cuerpo fue trasladado a un hospital para la realización de la autopsia, con el fin de esclarecer la causa exacta de su muerte.

Tras conocerse la noticia, familiares, amigos y seguidores expresaron su dolor y enviaron mensajes de despedida y apoyo a través de redes sociales.

