CANAL RCN
Tendencias

"En observación": este es el estado de salud de Yeferson Cossio tras la cirugía por problemas en el corazón

Yeferson Cossio explicó que su corazón falló y que tenían que realizarle un proceso quirúrgico urgente. ¿Qué se ha sabido?

Foto: captura de pantalla del video y Freepik.

Noticias RCN

diciembre 23 de 2025
06:43 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante el más reciente fin de semana, Cintia Cossio y Gisela Castaño, las hermanas de Yeferson Cossio, revelaron que el creador de contenido había tenido que ser hospitalizado de urgencia.

Cintia, en una historia de Instagram, anunció que tuvo que tomar un vuelo de inmediato para estar pendiente de la evolución de su hermano.

Yeferson Cossio fue hospitalizado de urgencia: esto revelaron sus hermanas
RELACIONADO

Yeferson Cossio fue hospitalizado de urgencia: esto revelaron sus hermanas

Mientras tanto, Gisela mostró que Yeferson Cossio estaba canalizado, pero hizo énfasis en que confiaba en que todo saldría bien.

Además, en horas de la tarde del 22 de diciembre de 2025, Yeferson Cossio reapareció en Instagram y confesó que había sido diagnosticado con problemas cardíacos y que tenían que realizarle una intervención.

Así fue como Yeferson Cossio reveló que le detectaron problemas en su corazón

Yeferson Cossio, desde la camilla de una entidad hospitalaria, confesó que su corazón falló y que los médicos le avisaron que tenían que hacerle una pequeña cirugía.

"Llevo dos días hospitalizado y casi me muero porque falló el corazón. Todos están aquí y Cintia está enojada porque dice que fue mi culpa", comenzó indicando el creador de contenido.

"Ya en media horita me van a hacer una cirugía chiquita en el corazón, pero todo bien", complementó Yeferson Cossio.

Además, después del procedimiento médico, Cintia se pronunció y reveló cuál es el estado de salud de su hermano.

Este es el estado de salud de Yeferson Cossio tras su cirugía en el corazón

El mismo 22 de diciembre de 2025, después de que los médicos se comunicaron con los familiares de Yeferson Cossio, Cintia le explicó a sus seguidores cómo se encuentra el creador de contenido.

Yeferson Cossio alertó a sus seguidores tras revelar que fue operado de urgencia: esta es la razón
RELACIONADO

Yeferson Cossio alertó a sus seguidores tras revelar que fue operado de urgencia: esta es la razón

"Les cuento que Yefito ya está bien, que está en observación y fuera de peligro", afirmó la también influencer en sus redes sociales.

"Todo salió 10/10", agregó.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

Yeferson Cossio alertó a sus seguidores tras revelar que fue operado de urgencia: esta es la razón

Navidad

Los destinos turísticos más buscados por los colombianos para viajar en Navidad

Comercio

Este fue el centro comercial de Bogotá que fue elegido como el mejor decorado en Navidad

Otras Noticias

Copa BetPlay

Millonarios, Santa Fe y Medellín perderían títulos oficiales: Dimayor dejaría de reconocerlos

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, reveló que se dejaría de reconocer varios títulos entregados en la historia del fútbol colombiano.

Estados Unidos

EE. UU. libera miles de nuevos documentos del caso Epstein en medio de críticas por falta de transparencia

La publicación incluye audios, videos y registros de vigilancia, pero víctimas y congresistas denuncian retrasos y censuras excesivas.

Secuestros

Tras horas de tensión, regresan libres los 18 soldados retenidos en el Chocó

Contraloría General de la República

Nuevos impuestos en decreto de emergencia tras polémica emisión de deuda

Enfermedades

Ecuador confirmó el primer contagio de la 'supergripe' H3N2 variante K: hay llamado a los ciudadanos