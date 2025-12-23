"En observación": este es el estado de salud de Yeferson Cossio tras la cirugía por problemas en el corazón

Durante el más reciente fin de semana, Cintia Cossio y Gisela Castaño, las hermanas de Yeferson Cossio, revelaron que el creador de contenido había tenido que ser hospitalizado de urgencia.

Cintia, en una historia de Instagram, anunció que tuvo que tomar un vuelo de inmediato para estar pendiente de la evolución de su hermano.

Mientras tanto, Gisela mostró que Yeferson Cossio estaba canalizado, pero hizo énfasis en que confiaba en que todo saldría bien.

Además, en horas de la tarde del 22 de diciembre de 2025, Yeferson Cossio reapareció en Instagram y confesó que había sido diagnosticado con problemas cardíacos y que tenían que realizarle una intervención.

Así fue como Yeferson Cossio reveló que le detectaron problemas en su corazón

Yeferson Cossio, desde la camilla de una entidad hospitalaria, confesó que su corazón falló y que los médicos le avisaron que tenían que hacerle una pequeña cirugía.

"Llevo dos días hospitalizado y casi me muero porque falló el corazón. Todos están aquí y Cintia está enojada porque dice que fue mi culpa", comenzó indicando el creador de contenido.

"Ya en media horita me van a hacer una cirugía chiquita en el corazón, pero todo bien", complementó Yeferson Cossio.

Además, después del procedimiento médico, Cintia se pronunció y reveló cuál es el estado de salud de su hermano.

Este es el estado de salud de Yeferson Cossio tras su cirugía en el corazón

El mismo 22 de diciembre de 2025, después de que los médicos se comunicaron con los familiares de Yeferson Cossio, Cintia le explicó a sus seguidores cómo se encuentra el creador de contenido.

"Les cuento que Yefito ya está bien, que está en observación y fuera de peligro", afirmó la también influencer en sus redes sociales.

"Todo salió 10/10", agregó.