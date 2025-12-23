Trump lanzó un ultimátum a Maduro para que deje el poder: esto fue lo que le dijo

La confrontación entre Estados Unidos y Venezuela escaló nuevamente luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara públicamente que Nicolás Maduro debería abandonar el poder, en medio de un bloqueo naval dirigido a la principal fuente de ingresos del país sudamericano: el petróleo.

Las declaraciones se producen mientras Washington intensifica un cerco marítimo frente a las costas venezolanas, intercepta petroleros y despliega una ofensiva naval en el Caribe y el Pacífico oriental.

Trump lanzó un ultimátum a Maduro para que deje el poder: esto dijo

Desde su residencia en Florida, Donald Trump fue consultado sobre si su administración busca la salida de Nicolás Maduro del poder. La respuesta fue directa:

Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo.

Acto seguido, el mandatario estadounidense lanzó una advertencia en tono amenazante: “Si se muestra duro, será la última vez que pueda hacerlo”.

Las declaraciones coinciden con el anuncio realizado el pasado 16 de diciembre, cuando Trump informó sobre un cerco a los “buques petroleros sancionados” que navegan hacia y desde Venezuela.

Esta medida se suma al despliegue de naves de guerra estadounidenses en el Caribe desde septiembre, como parte de una ofensiva contra el narcotráfico que, según el ejército de ese país, ya deja más de 100 muertos.

La respuesta de Maduro al ultimátum de Donald Trump

En respuesta a las declaraciones de Trump, Nicolás Maduro aseguró que al mandatario estadounidense “le iría mejor” si se enfocara en los problemas internos de su país.

Pienso que el presidente Trump lo podría hacer mejor en su país y en el mundo.

La presión estadounidense fue reforzada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien aseguró que Maduro “tiene que salir” del poder.

No solo estamos interceptando barcos, sino también enviando un mensaje al mundo de que no puede tolerarse la actividad ilegal en la que participa Maduro; él tiene que irse.

Recordemos que, Washington acusa al mandatario venezolano de liderar el denominado Cartel de los Soles, catalogado como grupo “narcoterrorista”, y mantiene vigente una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita su captura.