Millonarios, Santa Fe y Medellín perderían títulos oficiales: Dimayor dejaría de reconocerlos

Hay polémica en el fútbol colombiano luego de que el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, informara que varios títulos oficiales que se han entregado en la historia del fútbol profesional colombiano, dejarían de ser reconocidos.

Se trata de las Copas Colombia entregadas antes del 2008, cuando volvió a disputarse esta competencia. Esto quiere decir que La Equidad (ahora Internacional de Bogotá) sería el primer campeón oficialmente reconocido.

¿Por qué se dejaría de reconocer los títulos de Copa Colombia?

La razón fue explicada por Zuluaga al periodista Diego Rueda de Caracol Radio, afirmando que la competencia se reestructuró desde 2008 con patrocinios incluidos y por esta razón, quienes conquistaron este trofeo previamente no serían tenidos en cuenta.

"La Copa Colombia se reestructuró a partir del año 2008 que se llamó Copa Postobón. Y desde allí se iniciaron en forma. Las anteriores no se cuentan y el primer campeón fue La Equidad. Desde esa fecha se están llevando en forma oficial", afirmó Zuluaga.

¿Qué equipos perderían títulos en Colombia?

De acuerdo a lo mencionado por Zuluaga, varios clubes dejarían de contar títulos en su palmarés, desde modestos clubes como Boca Juniors de Cali hasta históricos como Millonarios.

Lista de campeones de la Copa Colombia no reconocidos, según Zuluaga.