Nuevos impuestos en decreto de emergencia tras polémica emisión de deuda

La polémica por la emisión de deuda de 23 billones de pesos realizada por el gobierno la semana pasada sigue creciendo. La Contraloría General de la República le dio al Ministerio de Hacienda un plazo de dos días para explicar cómo se llevó a cabo la transacción y, sobre todo, cuál será el destino de los más de 22 billones obtenidos.

El ente de control también pidió aclarar quién adquirió los bonos y por qué se realizó la operación de manera directa, con tasas de interés que analistas consideran elevadas.

La emisión de deuda se concretó el mismo día en que se anunció la declaratoria de emergencia económica. Según expertos, la magnitud de la operación —7 billones más que la reforma tributaria que se hundió en el Congreso— anticipa la necesidad de nuevas cargas fiscales para los ciudadanos.

Impuestos que llegarán con el decreto de emergencia

El decreto de emergencia económica, que se expediría entre hoy y mañana, contempla un paquete de nuevos impuestos. Entre ellos, el aumento del gravamen a los movimientos financieros, que pasará del 4 por 1000 al 5 por 1000. Esto significa que por cada mil pesos en transacciones, cinco irán a las cuentas de la DIAN, afectando a todos los colombianos sin distinción de condición económica.

También se impondrá un IVA del 19% a los juegos de suerte y azar en línea, además de tributos a licores, cigarrillos, carbón y petróleo. El impuesto al patrimonio tendrá tarifas progresivas que van desde el 0,5% hasta el 5%, aplicables incluso a empresas.

RELACIONADO Este será el incremento que tendrá la pensión en 2026 si el salario mínimo se firma por decreto

Gobierno busca recaudar 16,3 billones de pesos

Para la calificadora internacional Fitch, estas medidas reflejan las urgencias fiscales del gobierno. La entidad señaló que el país enfrenta serias dificultades para incrementar ingresos y que la única salida es recortar gastos o acudir a decretos extraordinarios como el anunciado.

El ministro de Hacienda explicó que con los nuevos impuestos se pretende recaudar 16,3 billones de pesos adicionales, recursos que hacen falta para cubrir el presupuesto del próximo año.