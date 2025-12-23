CANAL RCN
Colombia

Luto en el periodismo: murió, en Bogotá, una reconocida presentadora

La periodista había sido diagnosticada con una enfermedad cerebral desde el 2023.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 23 de 2025
07:37 a. m.
El periodismo venezolano está enfrentando una dura pérdida debido a que el pasado domingo 21 de diciembre de 2025 se confirmó la muerte de Margiory Fiaschi, la destacada presentadora de 46 años.

Margiory era oriunda de Valencia, la ciudad ubicada en el estado de Carabobo, y trabajó en medios de comunicación como Radio América, Globovisión y DAT TV.

Reconocida periodista deportiva fue encontrada sin vida, junto a su esposo, en su casa: esto se reportó
RELACIONADO

Reconocida periodista deportiva fue encontrada sin vida, junto a su esposo, en su casa: esto se reportó

En el 2023, Margiory Fiaschi, que era mamá de una niña, fue diagnosticada con una lesión ocupante de espacio en su cerebro y tuvo que realizarse varios tratamientos rigurosos.

Sin embargo, su estado de salud desmejoró paulatinamente en el último tiempo y partió de este plano terrenal después de estar acompañada de su familia en la capital colombiana.

Globovisión, el medio en el que trabajó Margiory Fiaschi, confirmó la muerte de la destacada periodista de Venezuela

En una de las recientes emisiones de noticias de Globovisión, se informó lo sucedido con Margiory Fiaschi, se destacó su trayectoria y se le envió un profundo mensaje de condolencias a sus familiares.

"Con profundo pesar, informamos el fallecimiento de la periodista Margiory Fiaschi, este domingo, en Bogotá, Colombia. Tras enfrentar una prolongada enfermedad con una entereza admirable, se despide dejando un legado de profesionalismo impecable", comenzó planteando Globovisión.

"Su paso por Globovisión no solo marcó una etapa profesional, sino que dejó una huella imborrable en quienes fueron sus compañeros. La recordaremos siempre por su compromiso, su entrega incondicional y ese amor profundo que imprimía en cada cobertura. Descansa en paz, Margiory. Gracias por tanto", se complementó.

Así han despedido los seguidores de Margiory Fiaschi a la destacada periodista

Después de que se confirmó la muerte de Margiory Fiaschi, sus seguidores han escrito múltiples mensajes de condolencias en las redes sociales.

Reconocido periodista murió tras sufrir una larga enfermedad: así se confirmó su muerte en vivo
RELACIONADO

Reconocido periodista murió tras sufrir una larga enfermedad: así se confirmó su muerte en vivo

"Que en paz descanse", "fue una mujer hermosa, la vamos a extrañar", "Dios la reciba con amor", "lamentable pérdida", "qué dolor tan fuerte" y "lo siento mucho", han sido algunas de las palabras expresadas.

 

