Desprestigio autogestionado

Alfonso Prada ha dicho que hay una estrategia para desprestigiar a Gustavo Petro, pero pareciera que esa campaña es liderada por el mismo Gustavo Petro. Y es que férreos defensores de Gustavo Petro han criticado la propuesta de Petro de lavar los pecados de los corruptos con el “Perdón Social” que ha sacado del sombrero el ya candidato por 12 años a quien pareciera se le acabaron las propuestas en su búsqueda por ganar adeptos y en su desesperación propone aliarse con quien sea que le pueda traer votos.

Como decía, férreos defensores de Petro como lo son Humberto “Beto” Coral o la misma Margarita de Francisco, que ya habían manifestado su desacuerdo con la llegada al “Pacto Histórico” de algunos personajes como Alfonso Prada, se han manifestado ahora en contra de la propuesta del perdón social y de hablar con los condenados por actos de corrupción.

Incluso se han desenterrado fuertes trinos de su “escudero” Gustavo Bolívar en contra de los corruptos con los que el hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, se reunió en la cárcel La Picota. Incluso trinos contra el mismo Prada, quien ha sido mencionado por actos de corrupción en el SENA cuando fue su director. Y es que en la lista de condenados visitados por el hermano de Gustavo Petro está incluso una persona condenada por homicidio agravado. Hasta su hijo Nicolás Petro criticó estás reuniones.

Si personas tan cercanas a Gustavo Petro ven como se desdibuja su líder y que es capaz de aliarse con corruptos condenados con tal de obtener votos, ¿por qué no lo ven todos sus demás seguidores? Si es capaz de unirse a los culpables de los más sonados casos de corrupción, ¿dónde está el cambio que él tanto proclama? ¿Sus seguidores que lo critican estarán pensando que Gustavo Petro es igual de politiquero que los políticos que él tanto critica?

Reuniones con Iván Moreno y proclamas del perdón social para condenados, promesa de indulto a la primera línea, algunos nuevos integrantes de la coalición “Pacto Histórico” han generado el inconformismo de sus seguidores.

Y por otro lado está la señora Francia Márquez y sus salidas en falso como la de levantarse a las 11:00 a.m. si no tiene plata para el desayuno en vez de proponer madrugar a trabajar. Curiosa revelación que se torna en una odiosa burla cuando se descubre que ella ha recibido subsidios del Estado, Ingreso Solidario y está en el Sisbén a pesar de tener dos diplomas, Técnico Agropecuario del SENA y título en Derecho de la Universidad Santiago de Cali, y un hijo médico y recibir dinero de una campaña multimillonaria, como lo ha podido ver todo el país.

La campaña de Francia Márquez reportó gastos por $2.365 millones para la consulta del Pacto Histórico realizada el 13 de marzo. No queda claro cómo alguien que gasta esa cifra en una campaña política, pide subsidios del Estado y está en el Sisbén, que además es una de las creaciones de la Ley 100 que tanto critica.

Pues con esta propuesta de Petro y con los subsidios aparentemente no merecidos que ha recibido Francia Márquez, no se necesita que nadie lleve a cabo una estrategia para desprestigiar a Gustavo Petro pues es él y su equipo quienes llevan a cabo esa campaña de desprestigio.

¿Y qué le pasa a Gustavo Petro que lleva tantas salidas en falso que le afectan su imagen al punto que seguidores fieles ya dudan de él? Sencillo, está viendo como Federico “Fico” Gutiérrez le acorta distancia y ve como una victoria que pensaba asegurada, se le está embolatando.

@ghitis en Twitter