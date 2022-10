El derecho a morir, no a matar

Volvió al Congreso el debate sobre la eutanasia, otra vez llega a la plenaria de la Cámara el proyecto que pretende regular el derecho a morir dignamente y, con esto, retomamos la discusión nacional sobre este espinoso y trascendental tema para el ejercicio de nuestras libertades.

El derecho a morir dignamente en Colombia es un derecho fundamental gracias a la sentencia de la Corte Constitucional (1997) del Magistrado Carlos Gaviria Díaz, que asoció la muerte digna con el derecho a la dignidad humana, el derecho a no recibir tratos crueles y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. A pesar de este importante reconocimiento, el Congreso no ha querido expedir la ley para regular la eutanasia en donde quede claro quién la puede solicitar, a qué edad, en qué condiciones físicas y mentales, bajo qué modalidad, con qué requisitos, etc.

Algunos opositores insisten en llamarle “derecho a matar”, pero en realidad de lo que se trata es de morir con dignidad cuando se padece una condición física o sicológica que le esté generando a la persona un sufrimiento insoportable que le esté afectando gravemente su calidad de vida. Es un derecho que cada individuo debe tener, el de decidir sobre su propia vida. Si creemos firmemente en que los ciudadanos debemos poder decidir sobre nuestra propia vida, eso también significa, decidir sobre la muerte.

Pero lo que algunos no han entendido, o no quieren entender, es que regular la eutanasia no obliga a nadie a practicársela, solo permite que los que quieran acceder a ella lo puedan hacer sin trabas. Si usted quiere acceder a ella, adelante. Si no quiere por sus creencias, no tiene que hacerlo. De eso se trata la libertad y de eso se trata el Estado laico también. Cada quién tiene derecho a profesar la región que quiera o a no profesar ninguna sin ser juzgado por ello, son decisiones íntimas, personalísimas en las que ni el Estado ni los demás ciudadanos deben ni pueden meterse.

Oponerse a este proyecto es querer imponerle a los demás una visión específica del mundo, que aunque respetable, es solo su visión, no la única. A un país entero no se le puede obligar a pensar igual ni querer lo mismo, eso quedó claro en la constitución del 91 y es uno de los valores fundamentales de nuestra democracia. Siempre defenderé que cada quién pueda actuar libremente de acuerdo a sus convicciones. Los unos que creen que la muerte la decide una fuerza externa o, los otros, que quieren ejercer su autonomía a la hora de elegir su destino.

Los tiempos en los que le decíamos a la gente como tenían que vivir, como tenían que pensar, como tenían que llevar su sexualidad inclusive, cuál religión debían escoger, ya pasaron y no deberíamos incitar su regreso. Si queremos que nos respeten nuestras libertades, respetemos las de los demás. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a los demás hasta cuándo deben sufrir y cuánto dolor deben soportar? Nadie. Eutanasia YA.

Por Juan Fernando Reyes Kuri