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Ciberseguridad industrial: el costo invisible de un ataque

De la seguridad física a la reputación corporativa, los ciberataques en entornos industriales exponen a las empresas a un riesgo integral que exige resiliencia y cumplimiento normativo.

Enrique Fenollosa
abril 15 de 2026
02:16 p. m.
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La discusión sobre ciberseguridad en entornos industriales ya no puede limitarse a la dimensión técnica. Un ciberataque en sistemas de tecnología operativa (OT, por su sigla en inglés) trasciende el ámbito digital y se convierte en un riesgo sistémico para la organización y la sociedad.

Las repercusiones de un ciberataque en entornos OT se despliegan en cinco frentes que comprometen la viabilidad de cualquier organización. En primer lugar, la seguridad física y humana: la manipulación de parámetros críticos puede derivar en accidentes laborales graves o en productos defectuosos que ponen en riesgo la salud de los consumidores.

En segundo lugar, el impacto económico, que no se limita a la pérdida de ingresos por la paralización de procesos, sino que incluye costos de recuperación, sanciones legales y multas regulatorias. El tercer frente es contractual, pues el incumplimiento de plazos de entrega expone a las empresas a penalizaciones severas y a la posible ruptura de acuerdos con clientes estratégicos.

El cuarto es reputacional: la incapacidad de garantizar continuidad desgasta la confianza del mercado y debilita la imagen corporativa, dificultando la captación de nuevos negocios. Finalmente, el impacto en la cadena de suministro y la sociedad: en sectores esenciales como energía, alimentación o transporte, una interrupción genera un efecto cascada que desabastece industrias dependientes y compromete servicios críticos para la ciudadanía.

En este contexto, América Latina avanza hacia marcos regulatorios más exigentes, con énfasis en la gestión del riesgo, la protección de infraestructuras críticas y la obligación de notificación de incidentes. Un ejemplo claro es la Ley Marco de Ciberseguridad y Protección de Infraestructura Crítica de la Información de Chile, que afecta especialmente a los Operadores de Importancia Vital, o los los acuerdos del Consejo Nacional de Operación (CNO) que impactan al sector eléctrico.

El mensaje es claro: la ciberseguridad industrial ya no es opcional. Las organizaciones deben anticipar escenarios regulatorios más estrictos y adoptar modelos de resiliencia que integren IT y OT. La inversión en buenas prácticas internacionales, capacidades de monitorización y gestión segura de la cadena de suministro no es un gasto, sino un requisito estratégico para garantizar la continuidad operativa en un entorno cada vez más complejo.

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