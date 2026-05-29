La reacción de Juanda Caribe tras perder la final de La Casa de los Famosos ante Alejandro Estrada

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia llegó a su fin este 29 de mayo con una emotiva gala que mantuvo a miles de espectadores atentos hasta el último minuto.

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Después de casi cuatro meses de convivencia, desafíos y votaciones, Alejandro Estrada fue anunciado como el gran ganador del reality, mientras que Juanda Caribe ocupó el segundo lugar de la competencia.

El creador de contenido llegó a la final como uno de los participantes más queridos por el público. Durante gran parte de la temporada fue protagonista de momentos divertidos, reflexivos y espontáneos que le permitieron construir una sólida comunidad de seguidores. Sin embargo, en la votación definitiva no logró superar el respaldo obtenido por Estrada.

Así reaccionó Juanda Caribe al conocer el resultado

Cuando se reveló el nombre de Alejandro Estrada como ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026, Juanda Caribe recibió la noticia con serenidad y respeto. Lejos de mostrar frustración, el finalista se acercó a su compañero para felicitarlo y darle un abrazo, reconociendo así el apoyo que recibió del público durante toda la competencia.

Minutos después, antes de abandonar la casa que fue su hogar durante más de cuatro meses, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche. Juanda se acercó al letrero principal del programa, lo besó y se despidió del lugar que marcó una de las experiencias más importantes de su carrera.

"Gracias Colombia, los amo", expresó mientras se despedía de los televidentes que lo acompañaron durante el reality.

El emotivo reencuentro con su familia

Tras salir de la casa, Juanda Caribe vivió otro instante cargado de emoción. El creador de contenido se reencontró con sus padres, a quienes abrazó fuertemente mientras agradecía por el apoyo incondicional que recibió durante su participación.

Aunque terminó en el segundo lugar con el 28,11 % de los votos, su paso por el programa dejó una huella importante entre los seguidores del reality. Para muchos, fue uno de los concursantes más auténticos y entretenidos de esta edición, consolidando aún más su popularidad dentro y fuera de las redes sociales.