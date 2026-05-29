¿Hasta cuándo estarán suspendidos los servicios de registro civil e identificación en la Registraduría?

Para centrar sus esfuerzos institucionales en el desarrollo de la jornada electoral, la Registraduría suspendió, de manera temporal, sus servicios de registro civil, identificación e, incluso, entrega de documentos de identidad.

Se trata de una serie de medidas especiales, adoptadas “con ocasión de la organización y desarrollo del proceso electoral correspondiente a las elecciones de presidente y vicepresidente de la República”.

Los servicios de identificación y registro civil se encuentran suspendidos desde el 27 de mayo y hasta el próximo 2 de junio y, en el caso de entrega de documentos de identidad, la suspensión se entiende entre el mediodía del 29 de mayo y el 2 de junio.

¿Qué pasará en casos urgentes que requieran la inscripción en el registro?

De acuerdo con la Registraduría, “esta medida se adopta con el propósito de garantizar el adecuado y transparente desarrollo del proceso electoral del 31 de mayo de 2026”.

Sin embargo, hay excepciones, en “los municipios en los que no exista notaría con función registral, y en aquellos casos excepcionales en que se requiera de manera urgente realizar una inscripción en el registro del estado civil”.

En esos casos, la entidad estableció que “deberá adelantarse dicha inscripción, con el fin de garantizar el derecho fundamental al reconocimiento de la personalidad jurídica y evitar que se configure una inscripción extemporánea de la defunción”, hasta que los servicios se reanuden con normalidad el 3 de junio.

Registraduría hace un llamado de advertencia a los ciudadanos en elecciones:

A contadas horas de las elecciones de primera vuelta, la Registraduría hizo un llamado de advertencia a los ciudadanos para que se abstengan de compartir mensajes de origen cuestionable, que inviten a la población civil a informarse sobre el proceso electoral en canales no oficiales de la entidad.

Ante la amenaza creciente de páginas fraudulentas, la entidad recordó que sus redes sociales están verificadas, su aplicación se encuentra en tiendas móviles como ‘aVotar’ y el dominio de su página web es www.registraduria.gov.co.