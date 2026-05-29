La valentía de emprender y el poder de decidir nuestro futuro

Hace unos días, en un espacio de diálogo que propiciamos desde Interactuar y Asomicrofinanzas, me llenó de optimismo el testimonio de Julián Zapata, emprendedor y CEO de Supralab SAS. Su historia no es solo suya; es el reflejo exacto de lo que significa hacer patria en Colombia y da sentido al por qué las próximas elecciones presidenciales son determinantes para el destino de millones de familias.

Julián nos compartió cómo nació su empresa, Supralab, dedicada al sector de la belleza. Comenzó hace 14 años como un sueño compartido con su socio, Luis Fernando Martínez. Luis Fernando se encargaba de todo lo relacionado con lo técnico y lo operativo y Julián de la visión comercial y de entender el mercado. Juntos querían lo que busca cualquier colombiano trabajador: independencia, estabilidad económica y la generación de empleo.

Sin embargo, el camino del empresario está lleno de pruebas invisibles para el consumidor final. Hace dos años, Luis Fernando falleció. Julián nos abrió el corazón para contarnos el reto gigante que ha sido enfrentar ese duelo personal mientras asume la responsabilidad absoluta de mantener a flote la empresa.

Esa es la realidad humana de las microempresas en Colombia. Detrás de cada marca, de cada producto de belleza, de cada tienda de barrio o taller, hay personas que hacen frente a sus pérdidas, que no duermen pensando en la nómina, pero que al día siguiente se levantan a seguir construyendo país.

La valentía de Julián cobra una dimensión aún mayor cuando miramos el panorama completo. En Colombia, hablar de microempresas es hablar del 95% del tejido empresarial y del 79% del empleo del país. Es un motor inmenso sostenido por personas que, como Julián, entienden que sus colaboradores son su primer cliente y su "propósito superior".

Sin embargo, el entorno actual parece ensañarse con los más pequeños. Mientras un emprendedor lucha por crecer y formalizarse, se topa con:

Marcos regulatorios asfixiantes que no diferencian el tamaño de una multinacional frente a un negocio que apenas nace.

Un acceso al crédito formal tan restrictivo que empuja al 91% de los solicitantes en el segmento micro a quedar desprotegidos o expuestos a la usura.

Costos laborales y de seguridad social que, aunque se quieran asumir por el bienestar de los trabajadores, son inviables cuando el 57% de los micronegocios factura menos de tres millones de pesos mensuales.

Nuestros empresarios son unos berracos. No están pidiendo regalos al Estado. Lo único que necesitan es coherencia regulatoria y políticas públicas diferenciales que entiendan la realidad de los territorios.

Fortalecer a la microempresa es fortalecer nuestra democracia. No podemos quedarnos en la queja pasiva ni mirar las elecciones presidenciales como un evento ajeno a nuestra realidad económica. Las decisiones que se tomen en las urnas impactarán directamente la viabilidad de los sueños de millones de empresarios como Julián.

Faltan pocos días para la primera vuelta presidencial. Como directora de Interactuar, pero sobre todo como una ciudadana que cree en el poder transformador del empleo, les hago un llamado urgente y definitivo: salgamos a votar en masa este 31 de mayo de manera consciente e informada.

Votemos por propuestas reales, no por discursos populistas o polarizadores.

Votemos por quienes pongan a la microempresa en el centro de la agenda económica.

Votemos por la seguridad jurídica, el incentivo a la formalización y el respeto a la iniciativa privada.

Organicemos los turnos en nuestros negocios, facilitemos que nuestros colaboradores asistan a las urnas y ejerzamos nuestro derecho con la misma valentía con la que abrimos las puertas de nuestras empresas cada mañana. Si queremos un país más incluyente, productivo y con oportunidades, la respuesta está en nuestras manos. Nadie crece solo, y Colombia tampoco.

Y un pequeño recordatorio que no sobra: Las elecciones que se realizarán este domingo 31 de mayo son para elegir al presidente de la República 2026 – 2030, se realizarán en el horario habilitado de: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.

Consulte aquí su lugar de votación: https://eleccionescolombia.registraduria.gov.co/identificacion

Hagamos que este 31 de mayo sea el día en que nuestra voz sume tanto como nuestro trabajo. ¡Nos vemos en las urnas para seguir construyendo, juntos, el país que nuestras empresas necesitan!

Revive el conversatorio ‘Participar para crecer: Desarrollo y democracia de la microempresa’: