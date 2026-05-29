El hábito que sostiene cuando todo se vuelve incierto

¿En qué momento dejamos de ver el ahorro como una decisión cotidiana y empezamos a tratarlo como un ideal lejano?

Hace unos meses, en una visita a un municipio del sur del Tolima, una mujer me compartió una historia que no he podido olvidar.

Estábamos sentados frente a su pequeño negocio, hablando de las ventas, de los días buenos y de los días difíciles, cuando bajó la voz y me contó que durante años guardó pequeñas cantidades de dinero en una caja metálica, escondida en un clóset de su casa.

No era mucho. A veces diez mil pesos, a veces cinco mil. No hablaba de rentabilidad ni de estrategias financieras. Solo quería tener “algo”. Con el tiempo entendí que ese “algo” no era una cifra: era una forma de protección frente a lo incierto. Y como sucede tantas veces, el momento llegó. Su esposo enfermó, las ventas cayeron y hubo semanas particularmente duras. Ese pequeño ahorro no resolvió todo, pero evitó decisiones más difíciles: cerrar el negocio o endeudarse para sobrevivir.

Esa conversación me llevó a una idea que parece simple, pero que pocas veces abordamos con la profundidad necesaria: el ahorro no solo transforma las finanzas, transforma la forma en que enfrentamos la vida.

He recorrido veredas del Cauca, barrios de Soacha, calles de Montería y mercados de Boyacá. He escuchado historias distintas, pero con un punto en común: personas que viven con un margen muy limitado para equivocarse. Personas que no están pensando en acumular, sino en sostenerse.

En Colombia hablamos con frecuencia de acceso, de productos y de tecnología. Sin embargo, hay una dimensión más silenciosa que sigue marcando la diferencia: la capacidad de construir un hábito que permita anticiparse, aunque sea de forma mínima, a lo que viene.

Los datos nos dan una señal clara. Cerca del 75 % de los colombianos no ahorra de manera regular. Pero detrás de ese número no hay una falla individual: hay trayectorias de vida donde nunca existieron las condiciones para convertir el ahorro en una práctica posible.

Porque para muchas familias, el ingreso alcanza apenas para resolver el presente. Y cuando todo se destina a cubrir lo inmediato, el futuro se vuelve una idea abstracta, difícil de priorizar.

En ese contexto, cualquier imprevisto deja de ser eventual y se convierte en estructural. Una enfermedad, una caída en las ventas o una temporada difícil pueden alterar por completo un equilibrio que ya era frágil.

Ahí es donde el ahorro cambia de significado. Deja de ser una recomendación financiera y empieza a ser una herramienta de estabilidad. No se trata de acumular recursos, sino de construir margen: tiempo para decidir, capacidad para responder y posibilidad de elegir.

He visto cómo ese margen, incluso cuando es pequeño, transforma la conversación dentro de un hogar o de un negocio. No elimina la dificultad, pero sí cambia la forma en que se enfrenta.

Hoy existen más opciones para hacerlo. Instrumentos como los CDT pueden ofrecer rendimientos atractivos para quienes logran separar una parte de sus ingresos. Pero reducir la conversación al instrumento sería quedarse en la superficie.

El punto de fondo es otro: decidir que el futuro también tiene un lugar en lo que hoy se gana. Y esa decisión, muchas veces, requiere algo más que información. Requiere confianza.

Por eso, más que hablar de productos o de acceso, vale la pena mirar lo que hay detrás. Lo que realmente hace la diferencia no es solo tener una opción, sino sentir que alguien está ahí para explicar, para acompañar, para resolver dudas sin prisa. Porque cuando las personas se sienten tranquilas, cuando entienden y confían, es más fácil dar el paso y construir esos pequeños hábitos que, con el tiempo, cambian todo.

Tal vez el reto está en cambiar la forma en que hablamos del ahorro. Hacerlo más cercano, más conectado con la realidad de millones de familias, sin idealizarlo pero tampoco descartarlo.

Porque al final, ahorrar no es un privilegio. Es, en muchos casos, la única forma de construir una mínima estabilidad en medio de la incertidumbre. Y esa estabilidad, por pequeña que parezca, puede ser la diferencia entre reaccionar o tener la posibilidad de decidir.