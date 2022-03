Por: Miguel de Zubiría*

@migueldezubiria en Twitter

La semana pasada mi brillante alumna de 9 años me comentó que su amiga tenía problemas de auto valoración. “¿Qué puede hacerse desde la psicología?”, “Mucho”, le respondí. Es uno de los temas psicológicos fundamentales. Y hay que hacerlo pronto.

____ ¿Eres valioso? Emplea un número entre cero y diez para responder.

Esta pregunta se la he formulado a 1.300 jóvenes. Los resultados obtenidos son demasiado preocupantes. Prácticamente la mitad de ellos se consideran no valiosos. Es decir, presentan problemas de auto valoración. ¿Por qué? No lo sabemos, pero es una clara señal de alerta a la cual se le debe prestar especialísima atención. La siguiente pregunta psicológica decisiva es: ¿Tienen razón los jóvenes, o cometen un error de perspectiva?

Pocos temas superan en importancia a la auto valoración. Las razones psicológicas para sostener esta afirmación son demasiadas, insistiré en tres. La primera, por cuanto la relación con uno mismo es la más personal e íntima de todas. Podemos fallar al interactuar con nuestro padre, o madre, o con algunos compañeros de curso ¡pero nunca con nosotros mismos!

Auto devaluarse trae consecuencias tremendas. Ese alguien cuenta con un mal compañero de travesía que le ofrece poca confianza, a quien quiere y estima poco. Si bien tendrá que compartir con él o ella hasta el fin de sus días, no hay de otra. Con cualquier persona podemos fracasar, pero nunca con nosotros mismos. Tan graves son las consecuencias que constituye un ingrediente esencial para la depresión. Piensa tener que vivir con alguien sin cualidades, ni méritos, ni simpatía, de quien jamás te podrás separar; o solo mediante un procedimiento radical: mediante el suicidio.

Una tercera cuestión es que la auto devaluación no es un asunto puntual, y al no hacer nada contra ella, seguro seguirá al joven en su adultez y perdurará hasta su lejana y casi segura triste vejez. Concretamente afectará secuencialmente a sus 9 mundos psicológicos principales:

Debemos hacer algo con urgencia o la vida completa de un niño o joven se verá mermada en su fuente, quitándole gran parte del encanto de vivir, pues su compañero de travesía es poco atractivo, nada interesante, ni lo apoya frente a los inevitables retos adaptativos vitales. Muchos de mis jóvenes con intentos suicidas me confiesan que es mejor vivir solo, que con alguien a quien tú desprecias: ¡Tú mismo! Les encuentro toda la razón.

Por lo que sabemos hoy es más complejo que simple y llanamente responder ¿Eres valioso? Ser –en verdad- psicológicamente valioso parece requerir dos grupos amplios y complejos de logros evolutivos, esto es adquiridos desde el nacimiento en adelante, paso a paso.

En primer lugar, llegar a desempeñar roles psicosociales destacados, como por ejemplo, convertirse en un buen, o mejor magnífico hijo, estudiante o amigo. Y muchos otros.

Y segundo haber adquirido un paquete amplio de las 50 cualidades fundamentales. Como ser amable, emprendedor, decidido, responsable, solidario, afectuoso.

En suma, una bien fundamentada auto valoración requiere del conocimiento más olvidado de todos en nuestra cultura: el auto conocimiento.

*Creador de Pedagogía Conceptual y de Psicología Afectiva. Premio Nacional de Psicología 2021.