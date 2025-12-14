CANAL RCN
Tendencias

Valentina Ferrer y su hijo sorprendieron a J Balvin en El Campín y desataron un momento inolvidable

Lágrimas y ovación en El Campín: la inesperada aparición de Valentina Ferrer y el hijo de J Balvin.

J Balvin emoción Valentina Ferrer hijo concierto El Campín
Foto: captura pantalla IG rechismes

Noticias RCN

diciembre 14 de 2025
11:07 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bogotá vivió una noche histórica en el estadio El Campín. Miles de fanáticos vibraron con un espectáculo que combinó música, tecnología y emoción pura, en lo que se convirtió en uno de los conciertos más memorables de J Balvin en Colombia.

J Balvin y Maluma, de rodillas en el Atanasio: el emotivo abrazo que terminó en llanto y confesiones
RELACIONADO

J Balvin y Maluma, de rodillas en el Atanasio: el emotivo abrazo que terminó en llanto y confesiones

El artista paisa no solo ofreció un despliegue musical de alto nivel, sino que vivió en tarima uno de los momentos más íntimos y conmovedores de su carrera.

Desde el arranque, el show dejó claro que no se trataba de un concierto convencional. Con una puesta en escena ambiciosa y una conexión constante con el público, Balvin transformó el estadio en una fiesta masiva que celebró su trayectoria, su identidad y su presente personal.

J Balvin convirtió El Campín en una fiesta total

El concierto comenzó puntualmente a las 8:00 de la noche, cuando J Balvin apareció en el centro de un escenario diseñado en formato 360 grados, permitiéndole interactuar con todas las localidades.

La estructura, acompañada de pantallas gigantes, efectos visuales y pirotecnia, marcó el inicio de una maratón musical que el propio artista bautizó como El FestiBalvin.

Canciones como Blanco, Rojo y otros éxitos globales hicieron corear a los asistentes, mientras decenas de bailarines reforzaban la experiencia visual.

Maluma presente en el Atanasio Girardot para la final de ida entre Nacional y Medellín: video
RELACIONADO

Maluma presente en el Atanasio Girardot para la final de ida entre Nacional y Medellín: video

La producción destacó por su precisión técnica y por una narrativa pensada para acercar al artista con su público, algo que Balvin resaltó durante varias intervenciones cargadas de agradecimiento y humildad.

Uno de los momentos más celebrados fue la aparición de Jorge Barón en el escenario, quien revivió recuerdos de los inicios del cantante y le dio nuevamente la tradicional “patadita de la buena suerte”, gesto que fue recibido con aplausos y nostalgia por los asistentes.

La sorpresa familiar que conmovió a J Balvin en El Campín

El instante más emotivo llegó cuando la música dio paso a una escena inesperada. Justo antes de interpretar Río, Valentina Ferrer y el hijo del artista subieron a la tarima de manera sorpresiva.

La producción cuidó cada detalle para mantener el secreto y lograr un impacto genuino.

El niño, disfrazado de Spider-Man, y la presencia de su pareja desarmaron emocionalmente a J Balvin, quien no pudo contener las lágrimas ante la ovación del público.

¡Estallan los rumores! seguidores creen que Blessd sería padre por primera vez
RELACIONADO

¡Estallan los rumores! seguidores creen que Blessd sería padre por primera vez

A partir de ese momento, el concierto tomó un tono más íntimo y romántico, sellando una noche que trascendió lo musical.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cristiano Ronaldo

Crecen los rumores de ver a Cristiano Ronaldo en ‘Rápidos y Furiosos 11’: esto es lo que se sabe

Artistas

Sufrió un infarto un exparticipante de MasterChef: revelaron su estado de salud

Android

Así puede activar las alertas de sismos en su celular: guía paso a paso

Otras Noticias

ELN

Hostigamiento a subestación de Policía en Puerto Santander dejó un civil muerto

Información preliminar indica que la víctima sería un conductor de ambulancia, quien se encontraba en la zona al momento de los hechos.

Estados Unidos

EE. UU. lanzó advertencia a inmigrantes ilegales: "Tendremos que buscarlo y deportarlo"

Estados Unidos presiona la salida masiva de inmigrantes y refuerza operativos de deportación.

Inteligencia Artificial

¿Cómo es que la Inteligencia artificial podría mejorar los procedimientos de reproducción asistida?

Sena

El SENA lleva realidad virtual a las veredas para cerrar brechas tecnológicas en el agro

Copa BetPlay

Fecha, hora y TV: así se jugará la final de vuelta entre Medellín y Atlético Nacional por Copa BetPlay