¿Cómo evitar ser víctima de la escopolamina? Expertos explican el paso a paso

La escopolamina es una sustancia psicoactiva proveniente de las plantas brugmansia y se conoce como una droga de “sumisión”.

Frecuentemente, esta sustancia se mezcla con benzodiacepina, un fármaco que se utiliza para relajar, producir sueño, aliviar dolores como espasmos musculares, entre otras funciones.

Sin embargo, investigaciones han determinado que esta sustancia es una de las más utilizadas por delincuentes a la hora de cometer distintos crímenes con los que buscan dejar indefensas a sus víctimas. Por esto, expertos han revelado el modo bajo el que operan los delincuentes y algunas consideraciones a tener en cuenta para evitar ser víctima.

¿Cómo detectar el uso de escopolamina?

Según una investigación, publicada por la Universidad CES, algunas de las tácticas que los victimarios utilizan para adormecer a sus víctimas se dan por medio del suministro de esta sustancia de manera oral, inhalada, inyectada o por el contacto con la piel si se tratan de dosis altas.

“Las vías más comunes de administración son la vía oral, en la que el victimario raspa la sustancia y la echa en el vaso de alguna bebida. Otra, es la inhalada, que se puede hacer a través de vaporizadores, o la inyectada, en la que un breve pinchazo con una aguja pequeña puede drogarte”, explicó el doctor Guillermo Alonso Castaño Pérez, coordinador de la Maestría en Drogodependencias de la Universidad CES en el artículo oficial.

Por esto, es importante tener en cuenta algunos de los principales síntomas iniciales que se presentan a la hora de estar expuesto a esta sustancia. Varios de estos son mareos, visión borrosa, pupila dilatada, agitación psicomotriz y sensación de desorientación.

También, es importante alertar dichos síntomas ya que, según el experto, solo se puede salir de este estado después de 48 a 72 horas. Si una persona se encuentra a un sujeto en estado de indefensión, es importante asegurarlo en un sitio tranquilo y alertar sus síntomas al personal médico.

Algunas de las técnicas para evitar ser víctima de escopolamina son: no acercarse en exceso a personas desconocidas, identificar conductas fuera de lo normal de sujetos extraños, no abandonar la bebida en un lugar público, evitar salir con personas extrañas a lugares apartados, beber bastante agua y buscar refugio en un lugar seguro al percatarse de los síntomas.

Efectos secundarios por la escopolamina

Según la Cleveland Clinic, algunos de los efectos secundarios del uso por escopolamina son: agitación, nerviosismo, confusión, mareos intensos, alucinaciones, dolor o dificultad para orinar, palpitaciones, erupción cutánea, picazón y vómitos.

Así mismo, esta sustancia puede despertar otros trastornos, según la Universidad CES, tales como cuadros psicóticos a largo plazo, trastornos de ansiedad, depresión o incluso esquizofrenia, problemas de memoria, cardiovasculares, alteraciones metabólicas y renales.

No obstante, esto depende de cada paciente, la sustancia suministrada y las dosis, por lo que es fundamental consultar con un médico lo antes posible.