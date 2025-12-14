Chile elige presidente en segunda vuelta, con el candidato de ultraderecha como favorito

Los chilenos votan este 14 de diciembre en un país polarizado entre el candidato más a la derecha desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet hace 35 años y una comunista moderada que representa a la izquierda.

Los sondeos señalan como favorito a José Antonio Kast, un abogado de 59 años, devoto católico y padre de nueve hijos, que promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

Su rival es la comunista moderada Jeannette Jara, una abogada de 51 años de origen humilde, exministra de Trabajo, que promete subir el sueldo mínimo y defender las pensiones.

Las propuestas de Kast, el favorito en los sondeos

Kast prometió un gobierno de unidad si gana el balotaje. "Quien gane (...) va a tener que ser presidenta o presidente de todos los chilenos", dijo a la prensa tras votar en la comuna de Paine, a 40 km de Santiago.

Casi 16 millones de personas deben votar en Chile entre las 08h00 y las 18h00 locales (11h00-21h00 GMT).

Kast ha repetido durante la campaña que Chile "se cae a pedazos". Este es su tercer intento de llegar a la presidencia, ahora como candidato del Partido Republicano que fundó hace cinco años, porque la derecha tradicional le parecía muy blanda.

En sus actos públicos, detrás de un vidrio blindado en uno de los países más seguros de la región, este exdiputado presenta a Chile casi como un Estado fallido dominado por el narcotráfico, que se aleja del "milagro económico" que lo tornó una de las naciones más exitosas de Latinoamérica.

El fracaso del gobierno Boric

Un 63% de los chilenos afirman que el crimen y la violencia son su mayor preocupación, seguidos por el bajo crecimiento económico, según el último sondeo Ipsos de octubre.

Expertos señalan, sin embargo, que la percepción del miedo en Chile es mucho mayor de lo que indican las cifras reales de criminalidad.

Los homicidios se duplicaron en la última década, aunque están en baja hace dos años. No obstante, hay un alza de crímenes violentos como el secuestro y la extorsión, de la mano de la llegada al país de bandas venezolanas, colombianas y peruanas, como el Tren de Aragua.

El gobierno izquierdista de Gabriel Boric, un exlíder estudiantil que llegó al poder tras las masivas protestas de 2019 fracasó en reformar la Constitución de Pinochet y eso "le quitó todo el piso político", según indican los expertos.

Muchos chilenos reclaman un cambio.

Favorito a pesar de Pinochet

Kast apoyó a la dictadura militar y asegura que, si estuviera vivo, Pinochet votaría por él. Pero en esta última campaña evitó hablar de este tema y de otros que puedan restarle votos, como su oposición al aborto bajo cualquier circunstancia.

Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que el padre de Kast, nacido en Alemania, fue miembro del Partido Nazi de Adolf Hitler.

Pero Kast afirma que su padre fue un conscripto forzado en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y niega que haya sido un partidario del movimiento nazi.

En la primera ronda electoral, hace un mes, tanto Jara como Kast obtuvieron un cuarto de los votos, con una ligera ventaja para la izquierdista. Pero los sufragios de toda la derecha sumaron un 70%, y analistas creen que propulsarán a Kast al palacio presidencial de La Moneda.

Desde 2010 la derecha y la izquierda se alternan en el poder en Chile en cada elección presidencial.