“La orden es atacar al ELN y defender al pueblo”: presidente Petro sobre paro armado

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un paro armado nacional, el cual comenzó a las 6:00 a.m. de este domingo 14 de diciembre e irá hasta las 6:00 a.m. del 17 de diciembre. Durará 72 horas.

El grupo armado amenazó a la población de Cúcuta, Barrancabermeja, Medellín, Bogotá, Cali y Popayán: “Evitar mantenerse cerca de las instalaciones, vehículos, motocicletas de unidades policiales y militares”.

La Defensoría del Pueblo alertó que por el paro armado, se presentan afectaciones en el acceso a bienes y servicios, especialmente en zonas con altos índices de violencia.

El ELN genera un ambiente de zozobra reflejado en restricciones de movilidad, amenazas, afectaciones en el sector salud y educación, confinamientos, desplazamientos, asesinatos y violencia de género.

La entidad le hizo un llamado a las autoridades para que adoptaran medidas en pro de garantizar el acceso a salud, educación y brindando protección a los habitantes, especialmente menores, líderes sociales, indígenas y aquellos en condición de discapacidad.

Hace algunas horas, fueron instalados artefactos explosivos en la vía Cúcuta – Pamplona. Además, en la carretera que conduce hacia Puerto Santander, una ambulancia fue interceptada, dejando el saldo de una persona asesinada (el conductor).

El mensaje del presidente: “No nos dejaremos amenazar”

A través de X, el presidente Gustavo Petro expresó su rechazo: “Nunca entendió el ELN que lo más revolucionario que podía hacer, era juntar en la práctica el amor eficaz de Camilo Torres Restrepo con la paz del país”.

“No comprendió que ascendía la conciencia popular y que su papel no era estar con las mafias mexicanas y albanesas, sino con el pueblo de Colombia”, sostuvo. La orden dada por el mandatario para las fuerzas militares fue atacar al grupo armado.

El miedo paraliza y no nos dejaremos amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos vestidos de revolucionarios.

Con base en el más reciente informe mundial de Human Rights Watch, el ELN está presente en 232 municipios.