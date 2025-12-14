CANAL RCN
Colombia

“La orden es atacar al ELN y defender al pueblo”: presidente Petro sobre paro armado

El paro armado comenzó en horas de la mañana de este 14 de diciembre y se mantendrá durante 72 horas.

Presidente Petro.
Foto: Presidencia de la República

Noticias RCN

diciembre 14 de 2025
01:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un paro armado nacional, el cual comenzó a las 6:00 a.m. de este domingo 14 de diciembre e irá hasta las 6:00 a.m. del 17 de diciembre. Durará 72 horas.

Paro armado del ELN deja millonarias pérdidas por la suspensión de actividades de embarcaciones en Buenaventura
RELACIONADO

Paro armado del ELN deja millonarias pérdidas por la suspensión de actividades de embarcaciones en Buenaventura

El grupo armado amenazó a la población de Cúcuta, Barrancabermeja, Medellín, Bogotá, Cali y Popayán: “Evitar mantenerse cerca de las instalaciones, vehículos, motocicletas de unidades policiales y militares”.

Paro armado a nivel nacional por 72 horas

La Defensoría del Pueblo alertó que por el paro armado, se presentan afectaciones en el acceso a bienes y servicios, especialmente en zonas con altos índices de violencia.

El ELN genera un ambiente de zozobra reflejado en restricciones de movilidad, amenazas, afectaciones en el sector salud y educación, confinamientos, desplazamientos, asesinatos y violencia de género.

La entidad le hizo un llamado a las autoridades para que adoptaran medidas en pro de garantizar el acceso a salud, educación y brindando protección a los habitantes, especialmente menores, líderes sociales, indígenas y aquellos en condición de discapacidad.

Hace algunas horas, fueron instalados artefactos explosivos en la vía Cúcuta – Pamplona. Además, en la carretera que conduce hacia Puerto Santander, una ambulancia fue interceptada, dejando el saldo de una persona asesinada (el conductor).

El mensaje del presidente: “No nos dejaremos amenazar”

A través de X, el presidente Gustavo Petro expresó su rechazo: “Nunca entendió el ELN que lo más revolucionario que podía hacer, era juntar en la práctica el amor eficaz de Camilo Torres Restrepo con la paz del país”.

Mindefensa rechaza “paro armado” del ELN y ordena despliegue máximo en puntos críticos
RELACIONADO

Mindefensa rechaza “paro armado” del ELN y ordena despliegue máximo en puntos críticos

“No comprendió que ascendía la conciencia popular y que su papel no era estar con las mafias mexicanas y albanesas, sino con el pueblo de Colombia”, sostuvo. La orden dada por el mandatario para las fuerzas militares fue atacar al grupo armado.

El miedo paraliza y no nos dejaremos amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos vestidos de revolucionarios.

Con base en el más reciente informe mundial de Human Rights Watch, el ELN está presente en 232 municipios.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Defensa

Mindefensa rechaza “paro armado” del ELN y ordena despliegue máximo en puntos críticos

Ucrania

Colombianos atrapados en la guerra de Ucrania: denuncias de retención y angustia familiar

Meta

Cárcel para hombres que extorsionaban y secuestraban trabajadores de petroleras en Meta

Otras Noticias

Atlético Nacional

¿Atlético Nacional o DIM? La IA predice al campeón de la Copa BetPlay 2025

La IA analizó la final de la Copa BetPlay entre Atlético Nacional y DIM y ya tiene un favorito. Conozca el pronóstico, las claves y el calendario.

Chile

Chile elige presidente en segunda vuelta, con el candidato de ultraderecha como favorito

Por primera vez desde el fin de la dictadura de Pinochet, Chile tiene como favorito al candidato que representa la ultraderecha.

Cuidado personal

¿Cómo evitar ser víctima de la escopolamina? Expertos explican el paso a paso

Artistas

Valentina Ferrer y su hijo sorprendieron a J Balvin en El Campín y desataron un momento inolvidable

Sena

El SENA lleva realidad virtual a las veredas para cerrar brechas tecnológicas en el agro