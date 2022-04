La falta de información frente a los indicadores de los dos países, hacen que este tipo de ideas que se plantean en los debates presidenciales calen en las personas, y es que se debe sentir muy chévere posar de intelectual con los demás repitiendo como lorito lo que dicen los políticos mentirosos y mesiánicos en lugar de indagar si lo que dice uno u otro candidato es verdad, eso requiere mucho trabajo y da pereza, por eso en la columna de hoy quiero compartir con ustedes cinco preguntas para desarmar a esos que dicen que estamos peor que Venezuela.

Quise hacer este video porque me pasó algo esta semana, estaba en Corferias apoyando los escrutinios y me encontré con una representante del Pacto Histórico que me decía que estábamos peor que Venezuela y yo la increpaba, sobre cuáles eran los datos que sustentaban su afirmación, mi instrucción fue clara y a la yugular, dame los datos que sustentan tu afirmación y antes de que me contara historias subjetivas, la volví a increpar, diciéndole, háblame de las tasas de pobreza de Colombia y Venezuela, háblame de cuál es la tasa de desempleo entre Colombia y Venezuela, dime cuál es la inflación de los dos países, a lo que ella me respondió que no tenía los datos, entonces le dije: ¿cómo podemos verificar tu afirmación? porque una historia no representa la realidad de un fenómeno, los datos y las cifras nos ayudan a entender la generalidad de un fenómeno, a lo que ella me respondió, “no, pero los datos el gobierno siempre los manipula” y yo le dije y los datos de fundaciones independientes a los gobiernos que estudian estos fenómenos ¿no son válidos?



Entender la realidad de esta manera, es lo que Jean Piaget llamó el pensamiento concreto propio de los niños de 7 años, decir que yo conocí una historia de una persona muy pobre o que conozco algunas personas pobres y que por eso estamos peor que Venezuela, además de ser una falacia de generalización es una apelación al pensamiento concreto que sería el equivalente a decir que la tierra no gira alrededor del sol porque no es lo que vemos en nuestra realidad, lo que vemos es que el sol sale por oriente y se oculta por el occidente y nosotros estamos quietos, pero que eso sea así no quiere decir que Nicolás Copérnico estuviera equivocado con la teoría heliocéntrica.



Por eso quiero que identifiquemos cinco indicadores para que cada vez que alguien nos venga con el pensamiento de un niño de siete años lo aterricemos con los datos, con esto no quiero decir que estemos perfectos, claramente los políticos de este país son un desastre, pero lo pueden hacer peor si se usan ciertas ideas, así que te recomiendo estas cinco preguntas para que desarmes a este tipo de personas.

Pregunta 1: ¿En qué puesto está Venezuela comparado con Colombia en el volumen del producto interno bruto?

Respuesta: Venezuela es la economía número 66 por volumen de producto interno bruto, mientras que Colombia es la economía número 46.



Y que significa el producto interno bruto, este es el valor total de bienes y servicios finales producidos por un país, ¿y esto por qué es tan importante?, porque es una señal que te dice si tu economía está enferma o está saludable, ¿y por qué me debería importar eso? Porque si mi país es más productivo, hay mayores probabilidades de encontrar un buen trabajo o que nos aumenten el sueldo, usted podrá saber que las empresas no va a despedir empleados y, por lo tanto, usted podrá planificar mejor los proyectos con su familia, la gente que tiene dinero para invertir, mira ese indicador para montar nuevos negocios en un país y eso implica más trabajo para que la gente deje de vivir de subsidios y se gane la vida dignamente.

Pregunta 2: ¿Cuánto es el IPC de Colombia comparado con el de Venezuela?

La última tasa de variación anual del IPC publicada en Venezuela es de febrero de 2022 y fue del 340,5%. Mientras que la de Colombia fue de 6,9%.



Este es el indicador que te dice cuánto cambian los precios de los productos en un tiempo determinado, es decir, si comprabas cubetas de huevos a un precio, a cuánto los compras un mes después, si no quieres pagar productos más caros es un buen indicador para ti.

Pregunta 3: ¿En qué lugar se encuentra Colombia comparado con el de Venezuela en el índice de desarrollo humano?

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los venezolanos tienen una mala calidad de vida ubicándose en el puesto 113 mientras que Colombia se encuentra en el puesto 83.

Pregunta 4: ¿En qué puesto está Venezuela en comparación con Colombia en el ranking Doing Business?

Si la razón para analizar a Venezuela son negocios, es útil saber que Venezuela se encuentra en el puesto 188 de los 190 que conforman el ranking Doing Business, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios, mientras que Colombia se encuentra en el puesto 65.

Pregunta 5: ¿En qué puesto está Venezuela en comparación con Colombia en el ranking de percepción de corrupción?

En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción del sector público, Venezuela está entre los países con mayor corrupción en el sector público, ocupando el puesto 177, de los 180 países analizados, mientras que Colombia es el número 87 del ranking de percepción de corrupción.

En síntesis, no somos un paraíso, eso es verdad, hay que cambiar muchas cosas, pero venir a decir que somos peor que Venezuela es una estrategia de políticos mentirosos que saben que la mayoría de las personas no se van a poner indagar sobre si sus afirmaciones son verdaderas o falsas y es la ruta para instaurar regímenes totalitarios que llevaron a países como Venezuela a la miseria que viven hoy, así que pilas porque dato mata relato.

@Libertariosed en Twitter

*Pedagogo en emprendimiento infantojuvenil.