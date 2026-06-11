El sueño americano no ha muerto, ha evolucionado.
Durante muchos años hemos escuchado hablar del sueño americano.
02:09 p. m.
Para algunos significa mejores ingresos, para otros la posibilidad de brindarles una mejor educación a sus hijos y para muchos representa algo tan sencillo, pero tan importante, como vivir con tranquilidad y construir un futuro más estable.
Sin embargo, creo que ese sueño ha cambiado. No porque Estados Unidos haya dejado de ser un país de oportunidades, sino porque las condiciones para alcanzarlas son diferentes.
Durante más de 16 años de trayectoria profesional y empresarial he aprendido algo: las oportunidades existen, pero no siempre llegan de la manera en que las imaginamos. Muchas veces requieren preparación, paciencia y, sobre todo, la capacidad de tomar decisiones que nos saquen de nuestra zona de confort.
Y considero que con la migración sucede exactamente lo mismo.
Hoy vemos familias que contemplan salir de sus países buscando mejores oportunidades. Algunas lo hacen por razones económicas, otras por seguridad, por el futuro de sus hijos o simplemente porque sienten que pueden construir una vida diferente.
Pero hay una pregunta que pocas veces nos hacemos: ¿realmente estamos preparados para migrar?
Porque una cosa es querer vivir en Estados Unidos y otra muy distinta es entender lo que implica comenzar una nueva vida allí.
Migrar no consiste únicamente en comprar un tiquete, conseguir un trabajo o cambiar de residencia. Significa adaptarse a otra cultura, comprender nuevas reglas, asumir responsabilidades y, en muchos casos, estar dispuesto a comenzar desde una posición diferente a la que teníamos en nuestro país. Y eso requiere algo que considero fundamental: humildad.
He conocido historias de personas que, teniendo una trayectoria profesional importante, han entendido que construir un futuro en otro país puede implicar empezar nuevamente. Y lejos de verlo como un retroceso, lo han asumido como parte de un proceso.
Eso me lleva a una reflexión que también aplico en el mundo empresarial: no siempre avanzar significa comenzar desde arriba. A veces avanzar significa tener la valentía de comenzar de nuevo.
Por otra parte, también debemos entender que el mercado laboral estadounidense ha evolucionado. Existen sectores que requieren trabajadores y mecanismos legales que permiten a determinadas empresas contratar talento extranjero, siempre bajo requisitos y procedimientos establecidos.
Pero sería irresponsable presentar estas alternativas como caminos fáciles o resultados garantizados. Los procesos migratorios requieren tiempo, recursos, información confiable y una evaluación responsable de cada situación.
Creo que ahí está uno de los grandes desafíos de nuestra región: dejar de tomar decisiones tan importantes basándonos únicamente en expectativas y comenzar a hacerlo desde el conocimiento.
No todas las personas necesitan migrar, ni todas encontrarán fuera de su país las oportunidades que esperan. Y está bien. La decisión debe responder a un proyecto de vida, no simplemente a una tendencia.
Como empresario, creo profundamente en la capacidad que tenemos los latinoamericanos para salir adelante. Somos una región de personas trabajadoras, resilientes y con una enorme capacidad de adaptación. Pero también creo que ese potencial debe acompañarse de preparación y visión de largo plazo.
Al final, el sueño americano no debería medirse únicamente por el país en el que vivimos o por cuánto dinero logramos ganar. Debería medirse por la vida que somos capaces de construir, por las oportunidades que les dejamos a nuestras familias y por la tranquilidad de saber que estamos tomando decisiones conscientes sobre nuestro futuro.
El sueño americano no ha muerto. Ha evolucionado. Y quizás lo que también necesita evolucionar es nuestra manera de perseguirlo.
Porque los sueños siguen siendo importantes, pero son las decisiones, la preparación y la perseverancia las que nos acercan a convertirlos en realidad.