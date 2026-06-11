Película El Despertar: Claudio Cataño en nuevo thriller colombiano

Protagonizada por Claudio Cataño, esta escalofriante película colombiana de terror fantástico sumerge a un escuadrón de élite en una selva dominada por fuerzas ancestrales. Esta obra póstuma de Jaime Osorio Márquez está conquistando festivales internacionales y redefiniendo el cine de género nacional.

De francotirador a líder: el desafiante papel de Claudio Cataño

Claudio Cataño interpreta a Rojas, un soldado de élite que ve cómo su impecable operación estratégica se desmorona de manera aterradora. Conocido por su exitosa trayectoria en cine y televisión, incluyendo su reciente participación en la adaptación de Cien años de soledad para Netflix, Cataño asume aquí el reto de encarnar a un hombre obligado a tomar las riendas cuando la cadena de mando colapsa por completo. Su personaje experimenta una evolución drástica: pasa de ser un calculador francotirador a convertirse en un líder desesperado por salvar a sus compañeros de una amenaza que escapa a toda lógica militar.

Un elenco coral en medio del colapso de una misión militar

La cinta de 96 minutos no recae únicamente en los hombros de su protagonista, sino que brilla gracias a un ensamble actoral magistralmente diseñado para mostrar la fractura psicológica de una unidad de élite. Alejandro Buitrago da vida a Díaz, un soldado cuya paranoia e instinto de supervivencia logran capturar la asfixiante tensión del entorno.

Por su parte, Andrea Olaya, popularmente conocida como Valkiria, brilla en el papel de Pardo, una audaz francotiradora de avanzada cuya ruta se ve violentamente alterada, mostrando al espectador una perspectiva completamente diferente del miedo visceral. El misterio se intensifica drásticamente con la participación de Carlos Mariño en el papel de Matías, un temido terrorista dado por muerto que resurge con un poder inquietante al otro lado de la frontera selvática.

La selva y el horror ancestral de Mobuya: el verdadero enemigo

Más allá del fuego cruzado y las tácticas de combate, el verdadero antagonista es el entorno natural. Las profundas cavernas y la espesura de la selva se convierten en el epicentro de esta experiencia inmersiva que mezcla acción bélica con terror fantástico. El comando invade inadvertidamente el territorio sagrado de Mobuya, una presencia ancestral que no puede ser abatida con armas convencionales.

Esta implacable amenaza sobrenatural se entrelaza de manera brillante con una segunda línea temporal que transporta al espectador cinco siglos atrás, conectando el horror de los soldados actuales con una antigua expedición de conquistadores españoles. De esta forma, la narrativa trasciende el miedo básico para explorar crudas reflexiones sobre la invasión, la memoria del territorio y la repetición histórica de la violencia.

Éxito internacional y el legado póstumo de Jaime Osorio Márquez

Esta ambiciosa propuesta cinematográfica marca la obra póstuma del aclamado director Jaime Osorio Márquez, finalizada con respeto y maestría por su colaborador cercano Federico Durán Amorocho bajo la producción de Rhayuela Films. La impresionante calidad técnica del filme, que integra sofisticados efectos visuales, diseño de prótesis hiperrealistas y una construcción sonora verdaderamente envolvente, ya está dando de qué hablar en el exterior.

Tras su exitoso estreno mundial en el prestigioso Festival Internacional de Cine en Guadalajara, 'El Despertar' aterriza en el Festival de Sitges en Europa y brilla a nivel local en el Bogotá International Film Festival (BIFF). Las ventas globales, gestionadas por Latido Films, ya garantizan la llegada de esta joya del terror a las pantallas de Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, Vietnam, entre otros exigentes mercados internacionales. Una muestra contundente de que el cine de género colombiano tiene el poder y la madurez para aterrorizar y fascinar al mundo entero.