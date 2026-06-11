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Formulan acusación contra exministra María Isabel Urrutia por un presunto contrato irregular

El hecho corresponde a un contrato de diciembre de 2022, cuando la excampeona olímpica era ministra de Deporte.

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 06 de 2026
02:00 p. m.
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Este viernes 6 de noviembre, se conoció que la fiscal delegada ante la Corte Suprema formuló la acusación contra la exministra del Deporte, la exatleta olímpica María Isabel Urrutia.

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Al parecer, hubo irregularidades en el convenio celebrado el 30 de diciembre de 2022, tiempo en el que Urrutia llevaba pocos meses en la cartera, cargo en el que estuvo hasta marzo de 2023, cuando la declararon insubsistente.

¿Cuál era el propósito del contrato?

El núcleo del contrato era contar con mecanismos tecnológicos para identificar a los hinchas o fanáticos que ingresan a los estadios de fútbol. Se buscó, entonces, que con los documentos de identidad se pudiesen verificar los antecedentes y, en caso de encontrar hechos contrarios a la normativa, evitarle el ingreso al recinto.

Este contrato se cerró con Aldesarrollo por 4.950 millones de pesos. Sin embargo, se sospecha que se habría celebrado desconociendo la pluralidad. En pocas palabras, supuestamente ya estaba acordado quién se lo iba a quedar.

Muestra de ello son los hallazgos de presuntas irregularidades en la parte contractual, como pudieron ser la ausencia de estudios de mercados; y en los trámites a la hora de acordar el valor, junto con los costos que acarreaban las actividades paralelas.

Los líos de Urrutia conocidos por la Fiscalía y Procuraduría

A esto se debe sumar una posible falsedad en documentos relacionados con la vocación probatoria. Básicamente, se cree que los estudios previos y el acto administrativo en sí no respondían a la realidad, sino que tenían información diferente.

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Inclusive, a la entonces ministra le habrían avisado sobre la crítica situación, pero ella habría hecho caso y, al final, el contrato se firmó para antes de que culminara el año.

Se debe recordar que esta no es la primera vez que la exministra queda en medio de líos judiciales. Por ejemplo, el 16 de noviembre de 2023, la Procuraduría profirió pliego de cargos por 95 contratos que habrían sido irregulares.

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