Turismo pop en Colombia: presupuesto y gastos para viajes de entretenimiento

El turismo pop está transformando las vacaciones de los colombianos. Según un reciente estudio, la mayoría está dispuesta a hacer sacrificios financieros y ahorrar durante meses para vivir experiencias únicas impulsadas por la música, el cine y el entretenimiento.

¿Qué es el turismo pop y por qué cautiva a los viajeros colombianos?

Las películas, las series de televisión, la música y diversas expresiones de la cultura pop han dejado de ser simples opciones de entretenimiento de fin de semana para convertirse en el motor principal de las decisiones de viaje en el país. En la actualidad, los turistas no solo buscan descansar en un destino paradisíaco, sino que desean sumergirse en los escenarios de sus historias preferidas o presenciar los conciertos de sus grandes ídolos.

Esta tendencia ha cobrado tanta fuerza que el 64 % de los colombianos encuestados por la plataforma Booking.com afirma estar dispuesto a gastar mucho más en un viaje si este se encuentra inspirado en sus intereses culturales y de entretenimiento. De hecho, el 51 % de las personas considera que realizar este tipo de travesía es una experiencia que se debe vivir al menos una vez en la vida, mientras que un 22 % va más allá y lo califica como el sueño de toda su vida.

Presupuesto de viaje: ¿cuánto cuesta seguir a sus artistas y series favoritas?

Cumplir el sueño de asistir a un mega concierto internacional o visitar locaciones icónicas de cine moviliza presupuestos considerables. Al consultar sobre el monto razonable por persona para un viaje de esta naturaleza, las cifras revelan una alta disposición de pago.

El 39 % de los encuestados considera adecuado destinar entre $3,5 millones y $7 millones de pesos colombianos. Por otro lado, un 28,8 % estima prudente un gasto de hasta $3,5 millones, mientras que el 21,9 % estaría dispuesto a desembolsar entre $7 millones y $18 millones. Las cifras demuestran que el entretenimiento es un factor determinante en las decisiones de consumo turístico. Solo hablando de las entradas para eventos en el exterior, el 61 % pagaría hasta $3,5 millones únicamente por el ticket de acceso.

Gastronomía y alojamiento: las categorías donde más invierten los turistas

Cuando los viajeros colombianos deciden apostar por el turismo pop, no solo invierten en el evento principal. Su disposición a abrir la billetera se extiende a otras áreas clave de la experiencia turística.

Las categorías principales en las que los turistas aumentarían su presupuesto durante estos viajes incluyen:

Gastronomía (48 %)

Alojamiento (43 %)

Entradas a sitios de interés adicionales (37 %)

Ahorro y planificación: las estrategias para financiar estas experiencias

El entusiasmo por estas experiencias inmersivas se traduce en una rigurosa planificación financiera. El 57,1 % de los colombianos encuestados admite que ahorraría durante meses para hacer realidad este viaje, mientras que el 30,8 % ampliaría su presupuesto inicial o asumiría gastos adicionales sin dudarlo. Sorprendentemente, un 8 % incluso consideraría vender pertenencias personales para financiar la aventura, demostrando el altísimo valor emocional que tienen estas experiencias.

Para gestionar los costos de manera inteligente, la anticipación es la estrategia reina. El 39 % de los viajeros reserva con mucho tiempo de antelación para cazar las mejores ofertas. Otras tácticas populares incluyen reducir gastos cotidianos de ocio (14 %), optar por alojamientos más económicos (13 %) o diferir los pagos en cuotas (11 %).