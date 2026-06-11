¿Quiénes clasificarán a los cuadrangulares de la Liga BetPlay, según la IA?

La fase de todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II entra en su recta definitiva. Con 17 partidos disputados por cada equipo y apenas seis puntos en juego, los clubes que todavía aspiran a llegar a los cuadrangulares deben aprovechar sus últimas oportunidades para meterse entre los ocho mejores del campeonato.

La tabla de posiciones tiene tres clasificados confirmados: Atlético Nacional, con 36 puntos; América de Cali, con 35, y Deportivo Cali, con 33. Los tres también tienen posibilidades de quedarse con el punto invisible, beneficio deportivo que reciben los dos primeros equipos de la fase regular.

Para establecer un pronóstico, la inteligencia artificial toma como referencia los puntos acumulados, la diferencia de gol, el rendimiento reflejado en la clasificación y los rivales que cada equipo tendrá en las fechas 18 y 19.

¿Qué equipos clasificarán a los cuadrangulares de la Liga BetPlay, según la IA?

La proyección apunta a que Atlético Nacional, América de Cali y Deportivo Cali conservarán sus lugares entre los ocho. Además de tener el cupo asegurado, cuentan con una ventaja importante frente a sus perseguidores y pueden concentrarse en terminar lo más arriba posible.

El cuarto clasificado sería Atlético Bucaramanga. Con 29 puntos, el equipo santandereano necesita apenas una unidad en sus dos compromisos restantes, frente a Jaguares y Fortaleza. Su calendario representa una oportunidad favorable para asegurar su presencia en las finales.

Independiente Santa Fe y Millonarios también aparecen entre los equipos con mayores posibilidades de clasificación. Los cardenales tienen 28 puntos y enfrentarán a Deportivo Pasto e Internacional de Bogotá, mientras que los embajadores suman 27 unidades y jugarán contra Deportes Tolima y Alianza FC. Ambos tienen margen para conseguir los resultados que necesitan.

La situación es más ajustada para Independiente Medellín. El equipo antioqueño ocupa la séptima posición con 26 puntos y tendrá dos compromisos importantes: primero visitará a Fortaleza y después enfrentará a Águilas Doradas. La posibilidad de sumar ante un rival ya eliminado y resolver su clasificación en un enfrentamiento directo juega a su favor.

La principal sorpresa del pronóstico sería la presencia de Cúcuta Deportivo entre los ocho. Aunque actualmente ocupa la décima posición con 24 puntos, tendrá dos oportunidades importantes ante Junior y Jaguares, equipos que ya no tienen opciones matemáticas de clasificar. Si consigue buenos resultados, podría aprovechar los tropiezos de sus competidores directos.

¿Qué equipos podrían quedar eliminados de la Liga BetPlay 2026-II?

Águilas Doradas y Once Caldas aparecen como los principales candidatos a perder su lugar en la zona de clasificación. Los antioqueños tienen 25 puntos y los de Manizales suman 24, pero ambos tendrán que enfrentarse en la fecha 18, en un partido que puede modificar considerablemente la tabla.

El panorama de Águilas Doradas es especialmente exigente porque después de visitar a Once Caldas deberá recibir a Independiente Medellín. Por su parte, el equipo blanco cerrará la fase regular frente a Atlético Nacional, otro de los clubes que ya aseguró su clasificación. La dificultad de estos compromisos podría favorecer a Cúcuta en la disputa por el último cupo.

Deportes Tolima también conserva posibilidades matemáticas, pero sus 23 puntos y los enfrentamientos contra Millonarios y Deportivo Cali complican sus aspiraciones. Internacional de Bogotá y Llaneros, ambos con 20 unidades, necesitan una combinación de resultados mucho más compleja para alcanzar los ocho.

Por ahora, siete equipos ya están eliminados: Alianza FC, Deportivo Pereira, Junior, Boyacá Chicó, Deportivo Pasto, Jaguares de Córdoba y Fortaleza. Sus últimos partidos servirán para cerrar su participación en el campeonato.

El pronóstico de la IA: Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, Millonarios, Independiente Medellín y Cúcuta Deportivo serían los ocho equipos que disputarían los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II. La mayor incógnita está en el último cupo, donde Águilas Doradas y Once Caldas todavía tienen posibilidades de cambiar este escenario.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.