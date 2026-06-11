Inicia la gira del papa León XIV por Latinoamérica: detalles de su primera visita como jefe de la iglesia al continente

El viernes 6 de noviembre inicia la gira del papa León XIV por Latinoamérica, que marca el regreso de Robert Francis Prevost al subcontinente en el que vivió poco más de dos décadas.

Su avión dejó el aeropuerto de Fiumicino en Roma sobre las 6:00 de la mañana, hora local, y se espera que llegue en horas de la tarde a Montevideo, capital de Uruguay, para recorrer el sector de la rambla, antes de reunirse con el presidente Yamandú Orsi.

En la ciudad se encuentra desplegado un dispositivo de seguridad con 5.000 policías y al menos 1.000 militares. Su lema para el país más laico de la región es: “Les anuncio una gran alegría”.

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León XIV visitará Argentina entre el domingo y el miércoles:

El domingo 8 de noviembre, León XIV pisará suelo argentino, convirtiéndose en el primer pontífice en visitar el país en casi 40 años.

Su antecesor, Francisco, aunque nació en Buenos Aires, no regresó durante su papado. Es así que el país espera un viaje apostólico desde 1987, cuando recibió la visita de Juan Pablo II.

En la capital argentina, se reunirá “con las autoridades en la Casa Rosada”. Sin embargo, el presidente Javier Milei fue un crítico acérrimo de Francisco, a quien se refirió estando en campaña como el "representante del maligno en la tierra".

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El regreso de Robert Francis Prevost a Perú, como León XIV:

Según Vatican News, “la última parte de la peregrinación estará dedicada a Perú”. Entre el miércoles 11 y el martes 17 de noviembre irá “de Lima a Chiclayo, de Cusco a Pucallpa, León XIV volverá a encontrarse con lugares y comunidades que conoce profundamente”.

A mediados de octubre, el pontífice de 71 años se sometió a una cirugía por un adenocarcinoma pulmonar que, de acuerdo con sus médicos, no requerirá tratamiento adicional. Sin embargo:

“León XIV ha reorganizado su agenda para asegurarse el descanso necesario antes de la partida. Los médicos se han mostrado confiados en su recuperación y durante el viaje contará con la asistencia sanitaria habitual, sin necesidad de adoptar medidas extraordinarias”.

Durante el viaje, León XIV se reunirá con víctimas de abuso a manos de integrantes del clero y la Iglesia. Un problema al que se ha referido en el pasado como una “plaga”, que exige adoptar medidas de “prevención”.