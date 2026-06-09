Sin permisos…

Ser así y no justificarlo. Amar las flores y dejarlas marchitar en un jarrón, o amarlas y no desearlas.

Ser eufórica, de risa escandalosa; ser tímida y sonreír con cada cosa.

Ser de semblante duro y corazón suave… o no tan suave.

Llorar hasta imaginando lo que aún no ha sucedido o resistirse a que las lágrimas corran el maquillaje… o el protector solar.

Vivir en las alturas por el ego o hacer malabares para no estar en el piso.

Estar siempre enamorada o asustarse con solo un guiño.

Andar con el corazón roto o guardado por exceso de cuidado.

Saber de letras o de cuentas. De cocina o de comida a domicilio. De limpieza en la casa o de ayuda para no romper tantos platos.

Estar cansada y tomar café para sobrellevar la rutina o hacer del café un gusto, sin el afán del día.

Ser inquieta o estar quieta. Pedir respuestas o no quererlas.

Querer contar lo que pasa o pasar por alto lo que pasa.

A veces, envuelta en tristeza; otras, sacudida por la alegría… y hasta con espacio para la melancolía.

Cambiar de opinión y de gustos… o seguir con el mismo helado de vainilla que pides desde niña.

Desear estar siempre libre… y volar, o tener una cuerdecilla que delicadamente atrae y redirige esos vuelos.

Admirar el maravilloso proceso de la gestación… y solo querer apretujar las mejillitas de los sobrinitos.

Saberlo todo o no saber nada… y aceptarlo y seguir.

Hacer ruido al entrar o salir, o abrir y cerrar las puertas con el cuidado de quien no quiere despertar a alguien.

Equivocarse y frustrarse, equivocarse y hacer duelo, equivocarse y alterarse, equivocarse y quitarse los tacones… o equivocarse y solo cambiarlos.

Equivocarse y aprender, equivocarse y saltarse el aprendizaje, equivocarse y volver a hacer lo mismo, equivocarse y no repetir el cuento… y, si es el caso, cambiar los personajes.

Cumplir lo que tienes en mente y no darle mente a lo que otros esperan.

Actuar por impulso o sosegadamente… o no actuar.

En esto quedé hilando tras leer “Para el camino – 365 reflexiones para acompañarte”, de Lewis Acuña, quien recuerda: “Este minuto es el único momento asegurado en el que puedes ejercer control sobre lo que piensas y tomar decisiones conscientes que se van sumando para conformar tu realidad”.

Sentir… y ser… sin permisos ni justificaciones.