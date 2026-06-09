CANAL RCN
Opinión

Sin permisos…

Cumplir lo que tienes en mente y no darle mente a lo que otros esperan.

Herlency Gutiérrez
septiembre 06 de 2026
10:27 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Ser así y no justificarlo. Amar las flores y dejarlas marchitar en un jarrón, o amarlas y no desearlas.

Ser eufórica, de risa escandalosa; ser tímida y sonreír con cada cosa.

Ser de semblante duro y corazón suave… o no tan suave.

Llorar hasta imaginando lo que aún no ha sucedido o resistirse a que las lágrimas corran el maquillaje… o el protector solar.

Vivir en las alturas por el ego o hacer malabares para no estar en el piso.

Estar siempre enamorada o asustarse con solo un guiño.

Andar con el corazón roto o guardado por exceso de cuidado.

Saber de letras o de cuentas. De cocina o de comida a domicilio. De limpieza en la casa o de ayuda para no romper tantos platos.

Estar cansada y tomar café para sobrellevar la rutina o hacer del café un gusto, sin el afán del día.

Ser inquieta o estar quieta. Pedir respuestas o no quererlas.

Querer contar lo que pasa o pasar por alto lo que pasa.

A veces, envuelta en tristeza; otras, sacudida por la alegría… y hasta con espacio para la melancolía.

Cambiar de opinión y de gustos… o seguir con el mismo helado de vainilla que pides desde niña.

Desear estar siempre libre… y volar, o tener una cuerdecilla que delicadamente atrae y redirige esos vuelos.

Admirar el maravilloso proceso de la gestación… y solo querer apretujar las mejillitas de los sobrinitos.

Saberlo todo o no saber nada… y aceptarlo y seguir.

Hacer ruido al entrar o salir, o abrir y cerrar las puertas con el cuidado de quien no quiere despertar a alguien.

Equivocarse y frustrarse, equivocarse y hacer duelo, equivocarse y alterarse, equivocarse y quitarse los tacones… o equivocarse y solo cambiarlos.

Equivocarse y aprender, equivocarse y saltarse el aprendizaje, equivocarse y volver a hacer lo mismo, equivocarse y no repetir el cuento… y, si es el caso, cambiar los personajes.

Cumplir lo que tienes en mente y no darle mente a lo que otros esperan.

Actuar por impulso o sosegadamente… o no actuar.

En esto quedé hilando tras leer “Para el camino – 365 reflexiones para acompañarte”, de Lewis Acuña, quien recuerda: “Este minuto es el único momento asegurado en el que puedes ejercer control sobre lo que piensas y tomar decisiones conscientes que se van sumando para conformar tu realidad”.

Sentir… y ser… sin permisos ni justificaciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Otras Noticias

Bill Gates

Bill Gates anticipa los trabajos que serán reemplazados por la IA

Los empleos que Bill Gates ve más expuestos ante el auge de la inteligencia artificial.

Cartagena

Keylor y Keyler: el amor incondicional de dos hermanos capaces de superar cualquier adversidad

En una humilde vivienda de Cartagena se desarrolla diariamente una historia de superación que ha conmovido a miles en redes sociales.

Cuidado personal

¿Por qué se nos pone la piel de gallina aunque no tengamos frío? Esta es la explicación científica

Accidente aéreo

Cinco personas murieron tras el grave accidente del avión de carga en Miami

Liga BetPlay

Millonarios y Pereira firmaron un pálido empate en el Palmaseca