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Millonarios y Pereira firmaron un pálido empate en el Palmaseca

Gamero debutó con empate: Millonarios igualó ante Pereira en la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026.

Millonarios vs. Pereira
Foto: Millonarios

Noticias RCN

septiembre 06 de 2026
08:07 p. m.
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El regreso de Alberto Gamero al banco de Millonarios terminó con un empate 1-1 ante Deportivo Pereira, por la novena fecha de la Liga BetPlay II-2026. El partido se disputó este domingo 6 de septiembre en el estadio Palmaseca, donde el conjunto risaraldense ofició como local.

El equipo bogotano tuvo que reaccionar después de comenzar perdiendo y consiguió rescatar un punto gracias a Leonardo Castro.

¿Cómo fue el partido entre Pereira y Millonarios?

El primer tiempo terminó sin goles, aunque los dos equipos tuvieron opciones para romper la igualdad.

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Pereira encontró una de sus mejores oportunidades con un cabezazo de Acosta que terminó estrellándose contra el palo. El rebote quedó nuevamente en zona de peligro, pero Mosquera no consiguió aprovechar la ocasión para poner al Matecaña arriba.

Millonarios también tuvo sus aproximaciones. Leonardo Castro llegó a marcar, pero la anotación fue anulada por posición adelantada. El delantero volvió a aparecer en otra acción ofensiva, aunque esta vez la defensa de Pereira logró evitar el gol.

El equipo de Gamero mostró dificultades para encontrar espacios y generar peligro de manera constante. El entrenador regresó oficialmente al banquillo azul después de haber dirigido al club entre 2020 y 2024, y este fue su primer partido en este segundo ciclo.

¿Quién marcó los goles de Pereira y Millonarios?

La historia cambió en el segundo tiempo. Al minuto 66, Jordy Monroy aprovechó un rebote dentro del área y sacó un potente remate que terminó en el fondo de la red para darle la ventaja al Deportivo Pereira.

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Pero Millonarios respondió casi de inmediato. Solo dos minutos después, una pelota quieta terminó generando el empate. Pereira no consiguió despejar un tiro de esquina y Leonardo Castro quedó con el balón en una posición favorable. El delantero definió de zurda y puso el 1-1.

El resultado dejó a Millonarios con 12 puntos y en la quinta posición, mientras que Pereira llegó a seis unidades y continúa en la parte baja de la tabla en el puesto 15.

Para Gamero, el empate representa el primer punto de su nueva etapa al frente del equipo, en un campeonato en el que Millonarios busca volver a ser protagonista, tras un juego poco vistoso con Fabián Bustos.

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Ahora el conjunto bogotano tendrá que preparar su próximo compromiso frente al Deportivo Cali, mientras Pereira se medirá con Atlético Bucaramanga.

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