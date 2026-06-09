¿Por qué se nos pone la piel de gallina aunque no tengamos frío? Esta es la explicación científica

Seguramente le ha pasado que cuando escucha una canción que le trae un recuerdo especial, presencia una escena emocionante, siente miedo o incluso escucha un sonido que le produce escalofríos, de repente, la piel se le eriza.

Aparecen pequeños bultos en los brazos, las piernas o incluso en otras zonas del cuerpo. Aunque popularmente se conoce como “piel de gallina”, esta reacción tiene una explicación biológica y está relacionada con la forma en que el organismo responde ante determinados estímulos.

Lo curioso es que no es necesario tener frío para que ocurra.

¿Qué ocurre realmente cuando se nos pone la piel de gallina?

Cada uno de nuestros pelos está asociado a un pequeño músculo llamado músculo erector del pelo; cuando el organismo activa determinados mecanismos de respuesta, estos pequeños músculos se contraen y hacen que el pelo se levante. Al mismo tiempo, la piel alrededor del folículo se eleva y aparecen los pequeños bultos que conocemos como piel de gallina.

Es decir, no es que la piel cambie de repente, lo que ocurre es una contracción muscular diminuta que modifica temporalmente la superficie de la piel.

La reacción puede durar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo del estímulo que la haya provocado.

¿Por qué el cuerpo hace esto si no tenemos frío?

La piel de gallina forma parte de una respuesta automática del organismo conocida como piloerección.

Una de sus funciones originales está relacionada con la regulación de la temperatura. Cuando sentimos frío, el cuerpo puede contraer estos músculos para levantar el pelo y modificar la capa de aire cercana a la piel.

En los seres humanos actuales, que tenemos mucho menos pelo corporal que otros mamíferos, este mecanismo tiene una utilidad limitada para conservar calor. Sin embargo, la respuesta no desapareció.

El mismo sistema nervioso que puede activar la piloerección ante el frío también puede hacerlo cuando experimentamos emociones intensas.

De hecho, cuando una persona percibe una situación amenazante, el organismo puede activar el llamado sistema nervioso simpático, una de las principales vías involucradas en la respuesta de “lucha o huida”.

Dentro de esa reacción también puede aparecer la piloerección.

¿Por qué algunas personas sienten más escalofríos que otras?

No todos reaccionamos de la misma manera ante los estímulos emocionales. La intensidad con la que una persona experimenta determinadas emociones puede influir en las respuestas físicas que presenta.

También pueden intervenir factores individuales relacionados con la sensibilidad a la música, los recuerdos, el contexto y la forma en que cada cerebro procesa las emociones.

Finalmente, esto explica por qué una canción puede provocar escalofríos en una persona mientras otra simplemente la escucha sin experimentar ninguna reacción física.