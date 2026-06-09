Keylor y Keyler: el amor incondicional de dos hermanos capaces de superar cualquier adversidad

Keylor, un niño diagnosticado con parálisis cerebral tras nacer prematuramente a los seis meses de gestación, desafía sus limitaciones físicas con la ayuda de su hermano Keyler y el ingenio de su familia.

Cuando Keylor tenía ocho meses, su madre comenzó a notar que su desarrollo era diferente. El diagnóstico médico advertía que tendría dificultades para caminar. Lejos de rendirse, la familia respondió con determinación: convirtieron su hogar en un espacio de terapia improvisada.

El apoyo de su hermano Keyler es vital

Las sillas funcionan como barras de apoyo, las mesas como estaciones de ejercicio y dos palos de escoba se transformaron en el soporte que Keylor necesita para avanzar.

“Si con pocas cosas estamos ayudándolo, ahora imagínese cuando nosotros tengamos toda nuestra casa completa”, expresan sus padres, quienes sueñan con adecuar un espacio apropiado donde Keylor pueda continuar sus terapias.

Los sueños que Keylor ha cumplido

La vivienda presenta condiciones precarias: todavía tiene piso de tierra y cuando llueve se inunda. Por eso, antes de pensar en equipos especializados, la familia prioriza mejorar las condiciones básicas de la casa para crear un ambiente adecuado donde el niño pueda ejercitarse sin riesgos.

En este proceso, Keyler se ha convertido en su mayor motivación. Sin necesitar conocimientos de terapia o diagnósticos médicos, camina junto a Keylor, lo anima y le hace sentir que sí puede lograr sus objetivos.

Keylor es un apasionado admirador del futbolista Richard Ríos, tanto que le compuso una canción. Perseguir sus sueños, como conocer a su ídolo, se ha convertido en una motivación adicional para sus terapias.