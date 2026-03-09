Soacha imparable

“El tiempo es oro”, decían nuestros abuelos, y cuánta razón tenían. Y no solo eso: movilizarnos en condiciones dignas y por espacios apropiados nos genera una percepción distinta y positiva del entorno en el que vivimos.

Por estos días, los soachunos han recibido noticias muy importantes, resultado de un trabajo articulado. La Asamblea de Cundinamarca autorizó las vigencias futuras para la construcción del puente Tibanica, que beneficiará a más de 250 mil personas directamente y que conectará a la localidad bogotana de Bosa con Ciudad Verde, en Soacha.

Serán 87 metros de conexión a cuatro carriles (dos en cada sentido) con ciclorrutas, andenes amplios, espacio para la integración con TransMilenio, red semafórica y retornos sobre la Avenida Terreros. Además, contribuirá a aliviar el tráfico de la autopista Sur. La obra, esperada por al menos 13 años, tendrá un impacto de gran magnitud.

Este anhelo, que se construye paso a paso, comenzó a materializarse en firme, gracias a los esfuerzos encabezados por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, y el ICCU; el alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto con el IDU; la directora de la Agencia Regional de Movilidad (ARM), Claudia Mercado; los diputados del departamento y la Región Metropolitana. El paso siguiente es la adjudicación del proceso en el marco de la licitación para el desarrollo del proyecto.

Esta es la punta de lanza de otras grandes obras de gran impacto como la Fase 4 de TransMilenio. Participamos en el diseño de la mejor alternativa de trazado y la estructuración general del proyecto a nivel de prefactibilidad y actualmente de factibilidad para su financiación y ejecución. Igualmente, avanza la definición de la red ferroviaria y el corredor priorizado de la Línea 3 de Metro que conectará Soacha con la capital colombiana.

Como director de la Región Metropolitana, quiero destacar que Soacha, habitada por más de 1,3 millones de personas y asociada a la entidad, ha recibido múltiples beneficios en distintos campos y hechos metropolitanos, no solo relacionados con la movilidad como en este caso. Uno de los que más nos llena de orgullo y satisfacción es el programa Jóvenes a la E, que otorgó más de 200 becas en reconocidas instituciones de educación superior en programas y carreras afines a la seguridad alimentaria.

Muchos de estos jóvenes, la mayoría soachunos que ya cursan cuarto semestre, serán los primeros profesionales de sus familias, tras la labor que articulamos con la Agencia Distrital para la Educación Superior (Atenea) y la Alcaldía de Soacha.

Los campesinos también son protagonistas del progreso. En el marco del programa ‘Asociaciones que nutren nuestra Región’, en alianza con Asohofrucol, nueve de las 55 asociaciones productoras de frutas y hortalizas, como fresa, tomate de árbol, cilantro y lechuga, son de la tierra del ‘Varón del Sol’. Las organizaciones seleccionadas recibirán asistencia técnica socioempresarial, formación técnica para el manejo y mejoramiento del sistema productivo y un kit de fortalecimiento productivo y comercial.

A propósito de la seguridad alimentaria, avanza el proceso contractual para la obra de intervención de 11 tramos de la red vial terciaria en ocho veredas de los dos corregimientos de Soacha, que beneficiará a cerca de 5.500 campesinos que podrán optimizar sus dinámicas de distribución y comercialización de productos.

Asimismo, contamos con el programa ‘Compramos tu cosecha’, en alianza con la Agencia de Comercialización y Competitividad para el Desarrollo Regional (Acoder), que nos permitió comprar más de 900 toneladas de papa a productores, en su mayoría de Soacha, que afrontaron una crisis en materia de sobreoferta y precios bajos. El producto se donó a familias vulnerables y programas sociales de esa ciudad, Bogotá y algunos municipios cundinamarqueses.

En materia de medioambiente, adelantamos junto con la Alcaldía de Soacha y la Gobernación la restauración ecológica en nueve hectáreas de páramo, mediante la siembra de cerca de 10 mil árboles de 15 especies distintas que protegen el agua, la biodiversidad y la estructura ecológica de ese territorio.

Otra buena noticia favorecerá a más de 40 mil habitantes de la Comuna 6, gracias a la unión de esfuerzos entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Alcaldía de Soacha y la Región Metropolitana. El proyecto contempla la elaboración y/o actualización de estudios y diseños, planes maestros y la ejecución de obras de infraestructura para el fortalecimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

Adicionalmente, destacamos un proyecto clave relacionado con la seguridad ciudadana y el acceso de la justicia con el fortalecimiento del Sistema Integral de Emergencias y Seguridad (C3), a través de un componente tecnológico que optimiza la articulación institucional, y el robustecimiento de la capacidad investigativa y de atención de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Soacha, mediante dotación tecnológica y otros elementos para la investigación criminal.

Por otra parte, revelaremos en las próximas semanas los resultados de la Encuesta Multipropósito efectuada en Bogotá y 21 municipios de Cundinamarca (convenio con el DANE y la Secretaría Distrital de Planeación) con información sobre aspectos sociales, económicos y del entorno de la población, insumo necesario para la toma de decisiones de política pública. Por primera vez, esta encuesta arrojará datos de las seis comunas de Soacha.

Finalizo esta columna reiterando, como lo hemos hecho en varios espacios, que estamos construyendo nuestro Plan Estratégico y de Ordenamiento (PLANEO), la hoja de ruta del progreso de esta región fundamental para el desarrollo del país. Y en ese camino, Soacha es un protagonista imparable.

Juntos llegamos más lejos.