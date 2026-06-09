Cinco personas murieron tras el grave accidente del avión de carga en Miami

Un accidente aéreo se registró este domingo 6 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde un avión de carga operado por Amazon sufrió un grave accidente poco después de aterrizar.

La aeronave se salió de la pista, chocó contra varios vehículos y posteriormente se incendió.

Las autoridades confirmaron las muertes y señalaron que cinco resultaron heridas como consecuencia del siniestro.

Cinco personas murieron tras el accidente del avión en Miami

De acuerdo con Ray Jadallah, jefe de Bomberos del condado de Miami-Dade, algunas de las víctimas quedaron atrapadas dentro de los vehículos que fueron alcanzados por el avión.

Los equipos de rescate tuvieron que realizar maniobras especializadas para poder extraer a las personas de los automóviles afectados.

En total, cinco personas perdieron la vida, mientras que otras cinco resultaron lesionadas. Tres de ellas fueron trasladadas en condición crítica a centros de trauma y dos más fueron atendidas en un centro hospitalario.

Por ahora, las autoridades no han precisado públicamente la identidad de las víctimas ni han establecido si entre los fallecidos o heridos se encontraban personas vinculadas directamente con la tripulación del avión.

¿Qué ocurrió luego de que el avión se prendiera en llamas?

La respuesta al accidente involucró a decenas de unidades de emergencia. Según explicó Jadallah, aproximadamente 60 unidades de bomberos y cerca de 200 integrantes del cuerpo de rescate participaron en las labores desplegadas después del siniestro.

Los organismos de emergencia tuvieron que trabajar simultáneamente en la atención de los heridos, la extracción de las personas atrapadas y el control del incendio que consumió parte de la aeronave.

Videos registrados después del accidente mostraron una enorme columna de humo saliendo del Boeing 767, mientras vehículos de bomberos, ambulancias y patrullas se desplazaban hacia el lugar de la emergencia.

Horas después, el fuego ya había sido controlado y las autoridades mantenían acordonada el área para permitir el desarrollo de las investigaciones.

¿Qué se sabe del avión accidentado en Miami?

La aeronave involucrada correspondía a un Boeing 767-300 de carga, que operaba como el vuelo Prime Air 7598. El avión había despegado desde San Juan, Puerto Rico, con destino a Miami.

Según la información entregada por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), el avión se encontraba realizando la aproximación al aeropuerto cuando ocurrió el accidente.

Amazon confirmó que el incidente ocurrió mientras la aeronave intentaba aterrizar y aseguró que estaba trabajando con las autoridades para establecer con precisión qué sucedió.

La compañía señaló que la situación continuaba en desarrollo y que todavía estaba recopilando información sobre el accidente.