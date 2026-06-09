Bill Gates anticipa los trabajos que serán reemplazados por la IA

Bill Gates volvió a poner el futuro del trabajo en sus pronósticos al advertir que la inteligencia artificial podría transformar varias ocupaciones de oficina y servicios. Entre las áreas que considera más expuestas están las ventas, atención al cliente, ingeniería de software y asistencia jurídica.

Su pronóstico apunta especialmente a los puestos básicos e intermedios, una zona del mercado laboral donde suelen comenzar los trabajadores jóvenes.

¿Qué empleos reemplazaría primero la inteligencia artificial?

Para Gates, los trabajos relacionados con ventas y atención al cliente están entre los primeros que podrían experimentar una fuerte transformación. Tanto en canales telefónicos como digitales, muchas de sus tareas pueden ser realizadas actualmente por sistemas de IA.

Responder preguntas, clasificar solicitudes, orientar usuarios o procesar información comercial son funciones que pueden automatizarse con relativa facilidad.

La ingeniería de software también aparece en su análisis. Las herramientas de IA ya pueden generar código, detectar errores, realizar pruebas y ayudar con documentación, lo que podría reducir la necesidad de algunas tareas realizadas tradicionalmente por desarrolladores que están comenzando su carrera.

Sin embargo, Gates no plantea que esto necesariamente signifique la desaparición completa de esa profesión. Por el contrario, considera que una reducción en el costo de desarrollar software podría generar nueva demanda, aunque con perfiles profesionales diferentes.

La asistencia jurídica es otro de los sectores señalados. Parte del trabajo consiste en revisar documentos, buscar antecedentes, comparar contratos y organizar grandes cantidades de información, tareas especialmente susceptibles de automatización.

En este caso, el impacto inicial recaería sobre funciones de apoyo y cargos de entrada, más que sobre abogados, jueces u otros profesionales encargados de tomar decisiones complejas.

¿Qué pasará con los empleos en los próximos años?

El empresario considera que la transformación podría extenderse a otras actividades. Entre ellas mencionó procesos como la evaluación de solicitudes de crédito, el análisis de datos y la clasificación inicial de pacientes.

Gates plantea que el verdadero punto de inflexión llegará cuando los sistemas de inteligencia artificial puedan ejecutar determinadas labores prácticamente sin errores y sin necesitar supervisión humana permanente.

Ese escenario tendría una consecuencia económica evidente: las compañías tendrían mayores incentivos para sustituir tareas realizadas por personas si una herramienta tecnológica puede hacerlas de manera más rápida y barata.

El pronóstico tampoco se limita a los trabajos de oficina. Gates cree que los avances en robótica terminarán llevando la automatización a labores físicas. Aunque considera que los robots todavía están por detrás de la IA en desarrollo, anticipa una reducción progresiva de sus costos.

Hacia el final de la década, según su proyección, robots inteligentes podrían competir con trabajadores humanos en actividades como construcción y hotelería.

La advertencia de Gates, por tanto, no apunta únicamente a cuántos empleos desaparecerán, sino a cómo cambiarán las puertas de entrada al mercado laboral. Los cargos que hoy sirven para adquirir experiencia podrían ser precisamente algunos de los primeros en transformarse.

Este artículo fue redactado con una inteligencia artificial y supervisado por un periodista