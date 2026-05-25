¿Y las reservas?

Cada año la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publica el informe de reservas de petróleo y gas en el cual la opinión pública conoce para cuántos años alcanzan los hidrocarburos que tiene disponible el país.

Hace años, la presentación del informe estaba acompañada de una rueda de prensa que solían hacer de manera conjunta el presidente de la ANH y el ministro de Minas y Energía de turno. Sin embargo, este Gobierno optó por solo presentar el informe y no hacer rueda de prensa, pues les incomoda que los periodistas preguntemos sobre el deterioro del sector, ya que la vida útil de las reservas de petróleo ha bajado a 7,2 años, mientras que las de gas cayeron hasta los 5,9 años.

Más allá de que ahora no hacen la rueda de prensa del informe, dicha presentación se suele hacer, a más tardar, el 31 de mayo. Por lo menos, así ha sido los últimos 10 años, ya que los datos sirven para planificar la política pública en el corto y mediano plazo.

Resulta llamativo que ya estamos a 25 de mayo y el Gobierno no ha anunciado la fecha en la que va a presentar el informe. ¿Será porque el domingo son las elecciones y no quieren que la gente vaya a las urnas sabiendo que, seguramente, la vida útil de las reservas de hidrocarburos está cada vez más baja?

Analistas proyectan que las reservas van a seguir cayendo y que lo más probable es que las de petróleo se sitúen muy cerca a los 7 años, mientras que las de gas caerían por debajo de los 5,9 años, lo que sería la cifra más baja en la historia del indicador.

Lo más probable es que el Gobierno postergue la publicación del informe gasta después del domingo 31 de mayo cuando se lleve a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales, pues los malos resultados del documento pueden servir de campaña política para candidatos como Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella, quienes han tenido como eje de su política económica reactivar el sector de hidrocarburos por medio de la asignación de nuevas áreas, contratos e incluso el desarrollo de yacimientos no convencionales por medio del fracking.

El informe de reservas de petróleo y gas siempre ha sido motivo de discusión y polémica en el gobierno de Gustavo Petro. Recordemos que por allá en 2023 la entonces ministra de Minas, Irene Vélez, le entregó al Presidente un informe inflado que decía que teníamos reservas de hidrocarburos para más de 30 años. Posteriormente, el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que quería hacer un “nuevo informe” porque no le gustaban las cifras de reducción de reservas.

Lo cierto es que esta administración ha dejado la tecnicidad a un lado cuando las cifras van en contra de la ideología que pregonan. Es una irresponsabilidad no publicar a tiempo los datos, simplemente, porque no ayudan al discurso político. No olvidemos que luego de más de cuatro décadas de autosuficiencia de gas, desde diciembre de 2024 el país empezó a importar gas para uso residencial, lo cual incrementó en más del 40% las tarifas del servicio público en todo el territorio nacional.

Definitivamente, el populismo sale muy caro.