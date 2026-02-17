Avowed en PS5: primer vistazo a un RPG que te hace sentir el elegido

Si hasta ahora estás escuchando de este título, te cuento: Avowed no pierde el tiempo. Desde el minuto uno te deja claro que eres el “elegido” y que tienes una misión grande entre manos. Pero antes de salvar el mundo, toca lo más importante en todo RPG que se respete: crear tu PJ. Y sí, es de las partes más entretenidas para mí, si me lo preguntan.

Avowed cuenta con buena variedad para personalizarlo a tu gusto, aunque si eres de los que quiere lanzarse ya mismo a la acción, puedes elegir un personaje predeterminado que está bastante bien logrado.

Con tu héroe listo, te lanzas a las Tierras Vivientes de Eora, un territorio lleno de misterio en donde cada paisaje te atrapa y en el que conoces a tu primer compañero, ese que básicamente te dice “ven, que te explico cómo sobrevivir aquí”. El juego arranca en primera persona, pero si no eres fan de esa cámara, puedes cambiar a tercera persona dejando presionado L3 unos segundos. Punto para Avowed por pensar en todos.

Ahora, lo realmente jugoso: la historia. Un virus misterioso muy similar a lo antes visto en otros títulos está desatando el caos y tú fuiste enviado a investigar qué está pasando y, claro, intentar arreglarlo. Para eso toca mejorar habilidades, y el sistema es claro y fácil de entender. Puedes especializarte en guerrero, explorador, mago o divino, o mezclar estilos si lo tuyo es experimentar builds rotas.

El combate se siente ágil y familiar. No necesitas horas para entenderlo, lo que hace que el ritmo no se frene. Además, equiparte estratégicamente con mejores armas y armaduras siempre suma. Porque aceptémoslo, llevar a tu personaje al nivel máximo es casi una obsesión de todo gamer.

Y ojo con el sistema de guardado, porque aquí sí se agradece. Nada de buscar puntos específicos mientras corres con poca vida. Abres el menú, guardas y sigues. Así de simple.

Aunque es un mundo semiabierto, la exploración recompensa bastante. Hay secretos, rutas alternas y detalles que invitan a desviarte del camino principal. Si eres de los que revisa cada rincón, este juego fácilmente se te puede ir en muchas más horas de las que planeabas, pues hasta una simple caja o un objeto en un lugar sospechoso puede abrirte paso a nuevas zonas con grandes botines que pueden cambiar tu estrategia de combate.

En los diálogos tienes múltiples opciones para decidir cómo responder y moldear el rumbo de la historia. Eso sí, a veces hay tantas que puede sentirse un poco abrumador, aunque para muchos eso es parte del encanto del género. La animación en tercera persona se siente un poco rígida al interactuar, pero no arruina la experiencia.

Avowed no viene a revolucionar el RPG, pero sí a recordarnos por qué amamos este tipo de juegos. Buen combate, progresión clara, exploración que engancha y suficientes decisiones para sentir que tu partida es tuya.