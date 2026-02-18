Montería presenta un plan de recuperación económica tras la emergencia generada por las lluvias

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, presentó un plan de recuperación económica para la capital del departamento de Córdoba, tras la emergencia generada por las lluvias e inundaciones en el municipio que, entre el 18 y 19 de febrero, es la sede de la Cumbre de Gobernadores.

Se espera que uno de los temas centrales de la reunión sea, precisamente, la ola invernal, que golpea con fuerza a Córdoba, La Guajira, Cesar, Bolívar, Magdalena, Antioquia y Chocó.

Sin embargo, Kerguelén se adelantó y, a través de un video, explicó que, ante la falta de recursos y la crisis que enfrentan los gremios de comerciantes, areneros y plancheros:

“Vamos a ampliar a la mayor cantidad de damnificados posibles en los proyectos de la ciudad, para que empiecen a trabajar desde ya, a recuperar su economía y a reconstruir sus hogares”.

Montería espera que las rentas generadas en la región puedan reorientarse:

Aunque no se conoce aún el número de personas afectadas por la emergencia invernal en Montería, en los próximos días podría determinarse, finalizado el censo que, en algunos sectores, se va a realizar de casa en casa.

De momento, el alcalde Kerguelén hizo un llamado al Gobierno Nacional, pidiendo “facultades al presidente para poder reorientar rentas específicas y atender la emergencia”.

Tan solo en el departamento de Córdoba se han registrado 80.000 familias damnificadas, que esperan la ayuda del Gobierno para reconstruir su vida. Sin embargo, el gobernador Erasmo Zuleta extendió, hace unos días, una solicitud al Gobierno Nacional, cuestionando:

“¿A dónde se van las utilidades que generan las empresas que están en el departamento de Córdoba? Que desde el orden nacional den la orden que los recursos de estas utilidades se queden en esta zona”.

En el resto del país se tiene el reporte de 306.953 personas afectadas por las lluvias, al igual que 16.113 viviendas, de las cuales 4.100 se encuentran destruidas.