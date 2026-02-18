De vandalizar a banalizar

El título no es un juego de palabras inocente. Es, en realidad, una radiografía moral. Pasamos de vandalizar el país en nombre de la indignación a banalizar sus crisis en nombre de la conveniencia política. De la furia permanente al silencio cómplice. De la protesta estridente a la indiferencia selectiva.

Hace apenas unos años, Colombia ardía por una reforma tributaria que hoy resultaría incluso más moderada que las aprobadas en este gobierno. Se cuestionaba con vehemencia a un ministro de Hacienda por no saber cuánto costaba una cubeta de huevos. Se hablaba de desconexión con la realidad, de elitismo, de incapacidad. La indignación era total, permanente, visceral.

Hoy, en contraste, el país parece anestesiado frente a escándalos de corrupción, clientelismo y desfalcos al erario. La ejecución presupuestal es casi nula, las obras no avanzan, las promesas del plan de gobierno —que ofrecía el cielo y la tierra— se diluyen en justificaciones y discursos ideológicos. El cinismo con el que se explican las crisis que afectan a millones de colombianos es preocupante. Más grave aún: la corrupción parece haberse vuelto inmune al escrutinio público.

La pregunta es inevitable: ¿qué estaría ocurriendo en Colombia si cada uno de los escándalos que hoy rodean al gobierno de Gustavo Petro hubiese ocurrido, por ejemplo, en la administración de Iván Duque? Probablemente perderíamos la cuenta de los estallidos sociales. La vara moral cambió. No porque los hechos sean menores, sino porque la indignación se volvió selectiva.

La crisis fiscal es real. Y se agrava con el derroche, con los recursos desviados en la UNGRD, con el manejo cuestionado del FOMAG, con las denuncias sobre compra de apoyos en el Congreso para aprobar reformas estructurales. Mientras tanto, regiones como Córdoba enfrentan emergencias sociales y climáticas que requieren recursos urgentes. Cada peso malgastado o robado hoy pesa el doble cuando se necesita para atender a los más vulnerables.

Pero quizá el ejemplo más doloroso de esta banalización es el del sistema de salud. El gobierno no ha asumido la responsabilidad de la crisis que ha profundizado. Esta semana murió Kevin, un niño que no pudo recibir su medicamento contra la hemofilia por parte de la Nueva EPS, entidad intervenida y bajo control del Gobierno Nacional. Lejos de reconocer fallas, se insinuó que la responsabilidad recaía en su entorno familiar, sugiriendo incluso que un niño con hemofilia no debería montar bicicleta, afirmación médicamente insostenible. Cuando la defensa política está por encima de la compasión y la evidencia, la banalización ya es total.

Y si hablamos de coherencia, basta mirar el rol que hoy desempeñan figuras como Armando Benedetti o Roy Barreras. Políticos con serios cuestionamientos que, de la noche a la mañana, son presentados como “líderes del cambio”. Ayer eran símbolos de lo peor de la política tradicional; hoy son aliados necesarios. El poder dejó de ser objeto de sospecha para convertirse en espacio de absolución automática.

De vandalizar a banalizar hay un solo paso: el de la conveniencia. La indignación dejó de ser un principio y se convirtió en herramienta. Y cuando la moral pública depende de quién gobierna y no de lo que ocurre, el país pierde algo más profundo que recursos o estabilidad: pierde su propia humanidad.

El verdadero riesgo no es solo la corrupción, la crisis fiscal o el deterioro institucional. El verdadero riesgo es que nos acostumbremos. Que normalicemos. Que dejemos de exigir con la misma fuerza con la que antes gritábamos. El país pasó de exigirlo todo a justificarlo todo y esa transición es mucho más grave que cualquier reforma, decreto o escándalo.