La Feria del Libro de Bogotá 2026 ya tiene país invitado: fecha y demás detalles

Bogotá ya calienta motores para uno de los eventos culturales más esperados del año. La Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 confirmó oficialmente que India será el País Invitado de Honor, una decisión que promete ampliar el diálogo cultural y literario entre Asia y América Latina. La cita será del 21 de abril al 4 de mayo en Corferias, epicentro tradicional de este encuentro editorial.

La edición número 38 de la FilBo girará en torno al lema ‘Escucharnos es leernos’, una consigna que invita a entender la lectura como un acto de encuentro, conversación y construcción colectiva.

Adriana Ángel Forero, directora de la Feria, comentó:

“En esta nueva edición queremos que la FILBo sea un espacio para hacer una pausa, escucharnos y reconocernos en la palabra del otro. ‘Escucharnos es leernos’ es una invitación a comprender la lectura como un acto profundo de encuentro, de diálogo y de construcción colectiva. La Feria es, ante todo, el escenario donde autores, lectores y los distintos actores de la cadena del libro se encuentran, conversan y comparten miradas sobre el mundo; un lugar donde las historias dejan de ser individuales para convertirse en experiencias comunes que nos conectan y nos transforman como sociedad”.

India, país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026

La participación de India abrirá una ventana a una de las tradiciones culturales y literarias más antiguas y diversas del mundo.

Por primera vez, los 23 pabellones distribuidos en los 60.000 metros cuadrados de Corferias recibirán a India como el País Invitado de Honor. Una oportunidad para explorar las riquezas históricas, culturales, filosóficas, espirituales, literarias y gastronómicas de la nación más poblada del mundo.

Un territorio que, dada su vasta extensión, es considerado un subcontinente y un lugar en el que conviven múltiples religiones y formas de la espiritualidad, donde se hablan miles de idiomas y dialectos; un sitio en el que distintas culturas han dejado huella a través de la arquitectura, las creencias y el arte; un lugar que se ha modernizado a pasos de gigantes y que hoy juega un papel fundamental en la geopolítica mundial gracias a su relevancia económica, tecnológica, política y cultural.

Es un gran honor para la India ser el invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 -añade la embajada de la India en nuestro país-. La FILBo es una de las plataformas literarias más dinámicas de América Latina, y esperamos poder compartir las ricas y diversas tradiciones literarias de la India al tiempo que reforzamos los lazos culturales entre nuestros dos países

Los asistentes podrán recorrer una amplia muestra dedicada a la filosofía, espiritualidad, gastronomía, arquitectura, arte y expresión literaria del país asiático, con actividades diseñadas para todo tipo de públicos.

Desde la Embajada de la India en Colombia celebraron la invitación y resaltaron la importancia de la FilBo como una de las plataformas literarias más dinámicas de América Latina. Según indicaron, la participación permitirá compartir la riqueza de las tradiciones narrativas indias y fortalecer los lazos culturales entre ambos países.

La presencia de India también se traducirá en encuentros con autores, charlas temáticas, exposiciones editoriales y experiencias sensoriales que acercarán al público colombiano a las múltiples voces del sur de Asia.

Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026: fechas, agenda y escenario de negocios

Además de su dimensión cultural, la FilBo se consolida como un escenario clave para los negocios editoriales. En 2026, la feria contará nuevamente con Jornadas Profesionales, que incluyen el Salón Internacional de Negocios, el Fellowship Program y más de 12 encuentros especializados para agentes del ecosistema del libro.

El 27 y 28 de abril se realizará el Salón Internacional de Negocios, enfocado en la compra, venta y negociación de derechos editoriales.

En la edición anterior, este espacio dejó un balance positivo con 1.275 citas de negocios y la participación de más de 27 compradores internacionales provenientes de América Latina, Europa y Estados Unidos.

El Fellowship Program reunirá a cinco agentes literarios de alto perfil, entre ellos Prashant Pathak (India), Pavlína Juracková (República Checa), Roland Heinrich Spahr (Alemania), Mari Laan (Estonia) y Luiza Lewkowicz (Brasil), quienes aportarán una mirada global a los nuevos modelos de publicación y circulación de contenidos.

Con esta programación, la Feria Internacional del Libro de Bogotá reafirma su papel como puente entre culturas, motor de la industria editorial y espacio de conversación sobre los desafíos del libro en el mundo contemporáneo.