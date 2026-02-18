Revelan cuánto le estaría costando a Estados Unidos el despliegue militar en el Caribe

A finales de agosto e inicios de septiembre de 2025, se puso en marcha una de las operaciones más ambiciosas y controversiales de la administración Trump: la ofensiva militar en el Caribe y Pacífico.

Con el segundo mandato, el presidente Donald Trump ha sido más enfático en hacerle frente al narcotráfico. Por eso, desplegó los mejores buques en la costa que colinda con Venezuela principalmente.

Despliegue militar está próximo a completar seis meses

El resultado ha sido la destrucción de una extensa cantidad de presuntas narcolanchas y varias muertes. La operación comenzó en el Caribe y luego se extendió en el Pacífico. Aparte de Trump, otra mente detrás es el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El último ataque se dio en la noche del lunes 16 de febrero, cuando fueron destruidas tres embarcaciones (dos en el Pacífico y una en el Caribe). La Fuerza de Tarea Conjunta informó que murieron 11 personas.

La ofensiva también fue la antesala de la que, quizás, ha sido la misión más exitosa de Estados Unidos en los últimos años: la incursión y extracción de Nicolás Maduro, quien llevaba 13 años en el poder en Venezuela, siendo el sucesor de Hugo Chávez.

Uniformados de Delta Force llegaron en la madrugada del sábado 3 de enero a suelo venezolano y las aeronaves efectuaron bombardeos en puntos estratégicos. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron llevados a Nueva York; donde permanecen privados de la libertad.

La millonaria inversión diaria del despliegue

En una reciente investigación, Bloomberg reveló cuánto le estaría costando a Estados Unidos el despliegue militar. Serían más de 20 millones de dólares al día en su momento más álgido (mitad de noviembre hasta mediados de enero).

Los fondos en su mayoría estarían cubiertos por el sector defensa con asignaciones ya acordadas. En el agua se mantiene el 20% de la flota de la Armada y, según Bloomberg, el despliegue no ha afectado al presupuesto.

Uno de los mayores costos sería la presencia del Ford, el portaaviones más grande del planeta con capacidad para más de cuatro mil personas; el cual valdría 11.4 millones de dólares al día. En ese orden de ideas, Bloomberg pronosticó que la inversión total se estaría acercando a los 3.000 millones de dólares.