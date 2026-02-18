Richard Ríos reaccionó a escándalo por supuesto racismo contra Vinicius de un compañero suyo

El colombiano Richard Ríos habló en zona mixta luego de la derrota del Benfica frente al Real Madrid por la ida de los playoffs de la UEFA Champions League, un partido que dejó polémica por un supuesto hecho de racismo denunciado por Vinícius Júnior. El atacante del conjunto español aseguró durante el compromiso que el argentino Gianluca Prestianni, compañero de Ríos en el club portugués, le habría gritado “mono” en medio de una acción del juego.

El hecho generó tensión en el campo y obligó al árbitro a detener momentáneamente el encuentro para intentar esclarecer la situación. Sin embargo, el juez no pudo comprobar lo ocurrido, ya que el futbolista del Benfica se cubrió la boca en el momento del supuesto insulto, lo que impidió verificar con claridad lo denunciado por el jugador brasileño.

La reacción de Richard Ríos tras la polémica

Consultado por la situación, el mediocampista colombiano evitó profundizar en el tema y prefirió mantener una postura prudente, teniendo en cuenta que no presenció directamente el momento del supuesto insulto. En sus declaraciones, dejó claro que no quería emitir un juicio sin tener plena certeza de lo sucedido.

“La verdad no tengo como opinar sobre eso porque nosotros estábamos muy lejos, pero independientemente si pasó o no pasó claro que es lamentable. Prefiero no opinar porque salgo acá a decir algo y después van a decir si pasó o no pasó”, dijo en diálogo con ESPN.

El volante agregó que prefiere que sean las imágenes y los organismos correspondientes los que analicen lo ocurrido: “Prefiero dejarlo a criterio de ustedes que tienen las cámaras y pueden ver todo. Después en casa estar más tranquilo y ver todo”.

Confianza en la remontada para la vuelta

Más allá de la polémica, Ríos también analizó el desarrollo del encuentro y reconoció que al equipo le faltó mayor claridad ofensiva para hacer daño al rival. El colombiano consideró que, pese al resultado adverso, la serie todavía está abierta.

“Creo que estuvimos bien por momentos, pero nos faltó tener un poco más la pelota y ser más creativos en el último tercio. Aún no se decide nada, falta un partido más y conocemos la fuerza que tenemos como grupo. Ahora debemos preparar el juego de vuelta“, manifestó.

Finalmente, el mediocampista insistió en que la eliminatoria sigue en disputa y que el plantel mantiene la confianza en revertir el marcador: “Estamos en la mitad de la eliminatoria. Es cierto que perdimos 1-0 en casa, pero quedan 90 minutos por delante y eso es positivo, porque todavía tenemos la oportunidad de revertir la situación”.

Con ese mensaje de tranquilidad, el colombiano dejó claro que el equipo luso confía en su capacidad para reaccionar en el partido de vuelta, donde se definirá el futuro de ambos clubes en la competición europea.