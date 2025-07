El país envejece y no hay ruta clara para las futuras longevidades

Los jóvenes trabajadores colombianos perciben transitar una cuerda floja —hecha de informalidad— hacia una vejez sin pensión. Y es que el 56 % de los trabajadores colombianos están caminando sobre ella, mientras 2,5 millones de jóvenes en Colombia no estudian ni trabajan, a pesar de que en el primer trimestre del año 266.000 de ellos salieron de la condición de NINIs.

Es decir, en un país que confía en la fuerza trabajadora de los jóvenes, no estamos aprovechando el bono demográfico, que es un periodo en el que las personas en edad de trabajar son más que las dependientes (niños o adultos mayores). El tema es que ese bono lentamente se irá terminando, pues Colombia está envejeciendo más rápido que Estados Unidos y Europa.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre 2022 y 2024, los nacimientos se redujeron en un 22 %. Además, hoy en día el 10 % de los colombianos tiene más de 65 años, en 2050 será el 20 % y en 2070 el 33 %. En 2070, la población menor de 75 años caerá en 20 millones, y la ciudadanía mayor de 45 años será entre 12 y 13 millones más. En el aspecto productivo y el tema pensional, el panorama es preocupante.

Solo por el cambio demográfico, en 2070 el déficit del ciclo de vida pasaría del 23 % al 31,6 % del PIB. En la actualidad, solo el 25 % de los adultos mayores tiene algún ingreso en la vejez. Y si seguimos con la tendencia descrita, el sistema pensional y de salud colapsarán. Por eso hay que tomar decisiones serias desde ya.

Y no es que el envejecimiento sea una tragedia: es una etapa que merece ser vivida con dignidad y sin ser expulsado del sistema laboral y productivo. Necesitamos reformas estructurales y visión regional, que vayan de la mano con una adecuada gestión fiscal. Infortunadamente, no es el caso del gobierno actual, que no tiene sentido del ahorro ni de planeación.

Si seguimos así, Colombia perderá 3,2 millones de trabajadores y hasta 1,5 puntos de PIB por año. La inversión responsable necesita, desde ya, un respaldo para sostener el nuevo desafío demográfico.