EE. UU. lanzó advertencia a inmigrantes ilegales: "Tendremos que buscarlo y deportarlo"

El debate migratorio volvió a encenderse en Estados Unidos tras un mensaje contundente emitido desde el Gobierno federal. Las autoridades pidieron de manera directa que los inmigrantes que se encuentran en situación irregular abandonen el país de forma voluntaria, en medio del endurecimiento de las políticas fronterizas y del refuerzo de los operativos de control migratorio.

El pronunciamiento fue realizado por Tom Homan, actual responsable de la estrategia fronteriza de la Casa Blanca, quien reiteró que la administración del presidente Donald Trump mantiene una postura firme frente a la inmigración ilegal.

Desde la frontera con México, el funcionario advirtió que quienes no salgan por su propia cuenta se exponen a ser localizados y deportados por las autoridades.

Salga del país por su cuenta e intente regresar a través de un programa legal, porque de lo contrario tendremos que buscarlo, encontrarlo y deportarlo, mencionó.

Gobierno de EE. UU. insiste en la salida voluntaria de inmigrantes irregulares

Durante una comparecencia pública en San Diego, Homan envió un mensaje directo a quienes permanecen en el país sin estatus legal.

Según explicó, la opción más conveniente es regresar a sus países de origen y, posteriormente, intentar ingresar nuevamente a Estados Unidos por vías legales.

Haga lo correcto y váyase a casa. Es lo más humano que puede hacer, dijo.

El funcionario sostuvo que no acatar esta recomendación podría traer consecuencias migratorias más severas, incluyendo restricciones que impedirían el reingreso al país en el futuro.

En ese sentido, calificó la salida voluntaria como “la alternativa más humana”, al evitar procesos de detención y expulsión forzada.

Homan defendió además la política migratoria impulsada por Trump y aseguró que la frontera atraviesa uno de sus momentos más controlados.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del año Estados Unidos ha superado las 600.000 deportaciones, una estadística que, según el Gobierno, evidencia el alcance de las medidas adoptadas.

Críticas a ciudades santuario y defensa de agentes migratorios

En paralelo, el encargado de la frontera cuestionó duramente a las llamadas “ciudades santuario”, territorios que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración.

Para Homan, estas políticas no solo entorpecen los operativos, sino que también aumentan los riesgos tanto para los agentes como para la comunidad en general.

El funcionario también hizo un llamado a líderes políticos, especialmente del Partido Demócrata, para que moderen lo que calificó como discursos hostiles contra los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según afirmó, estos funcionarios cumplen una labor clave en la seguridad nacional y arriesgan su vida diariamente durante los operativos.