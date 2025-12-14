¿Cómo es que la Inteligencia artificial podría mejorar los procedimientos de reproducción asistida?

La reproducción asistida podría vivir un giro decisivo gracias al uso emergente de inteligencia artificial (IA), que promete agilizar los tratamientos, disminuir los intentos fallidos y optimizar la selección embrionaria.

En el Hospital Americano de París, donde se realizan más de 2.300 fecundaciones in vitro al año, ya se trabaja con un sistema que busca, según sus especialistas, “reducir a la mitad el número de ciclos necesarios para lograr un embarazo” mediante algoritmos entrenados para analizar embriones y respuestas hormonales.

Mejores embriones para implantar podrían reducir el número de intentos:

La posibilidad de identificar con mayor precisión el embrión con más opciones de implantarse se presenta como uno de los avances más significativos.

Nathalie Massin, jefa de la unidad de reproducción asistida del centro, sugiere que “la inteligencia artificial está aquí para ayudarnos a seleccionar mejor los embriones, en todo caso a determinar mejor su potencial de implantación”, un salto tecnológico que llega casi medio siglo después del nacimiento del primer bebé concebido por fecundación in vitro, en 1978.

Juicio médico no será reemplazado, será aún más preciso:

Esta revolución se apoya en herramientas como el embryoscope o sistema time-lapse, que registra sin interrupciones el desarrollo embrionario dentro de la incubadora. Según Anne-Claire Leprêtre, responsable de reproducción asistida en la Agencia de Biomedicina francesa, “en los centros equipados con estos sistemas de observación continuada, se adquieren datos que no necesariamente se podían observar anteriormente”.

Hasta ahora, esa información —morfología, simetría, ritmo de división celular— había tenido un uso limitado en la práctica clínica, pero los nuevos módulos de IA permiten procesar miles de secuencias e interpretar patrones, lo que podría reducir los intentos fallidos que a menudo terminan en abortos espontáneos.

Aun así, los especialistas insisten en que la tecnología no sustituirá el juicio clínico. “Es el ser humano quien seguirá tomando las decisiones, pero con esta herramienta adicional”, remarca Frida Entezami, corresponsable del centro de reproducción asistida del mismo centro médico.