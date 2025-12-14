CANAL RCN
Colombia

Hostigamiento a subestación de Policía en Puerto Santander dejó un civil muerto

Información preliminar indica que la víctima sería un conductor de ambulancia, quien se encontraba en la zona al momento de los hechos.

Noticias RCN

diciembre 14 de 2025
10:02 a. m.
Un hostigamiento armado contra la subestación de Policía del municipio de Puerto Santander, en Norte de Santander, dejó como saldo una persona muerta, quien habría quedado en medio del fuego cruzado durante el ataque.

Hostigamiento a subestación de Policía dejó un civil muerto

De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, la víctima sería un conductor de ambulancia, quien se encontraba en la zona al momento de los hechos.

El hombre perdió la vida producto de los disparos registrados durante el ataque

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias exactas del ataque, pero algunas hipótesis indicarían que fue responsabilidad del ELN, grupo ilegal que recientemente anunció un paro armado en el país.

Las autoridades confirmaron que este es el primer hecho violento contra la fuerza pública registrado durante el fin de semana en el departamento, lo que ha generado preocupación entre la comunidad y motivó el refuerzo de las medidas de seguridad en la zona.

Tras el hostigamiento, unidades de la Policía y del Ejército Nacional desplegaron un operativo de control y verificación para asegurar el área y dar con los responsables del ataque.

Asimismo, se adelantan labores judiciales para esclarecer los hechos y establecer si el ataque estuvo dirigido exclusivamente contra la subestación o si hubo afectaciones colaterales a la población civil.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita avanzar en las investigaciones y prevenir nuevos hechos de violencia.

