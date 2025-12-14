CANAL RCN
Crecen los rumores de ver a Cristiano Ronaldo en ‘Rápidos y Furiosos 11’: esto es lo que se sabe

Cristiano Ronaldo podría debutar en cine con un papel en ‘Rápidos y Furiosos 11’. ¿Qué se sabe?

Foto: AFP

diciembre 14 de 2025
08:58 a. m.
Cristiano Ronaldo, acostumbrado a romper récords en el fútbol, ahora estaría en el radar de una de las franquicias cinematográficas más exitosas de Hollywood. Su posible aparición en Rápidos y Furiosos 11 ha generado revuelo entre fanáticos del cine de acción y seguidores del deportista a nivel global.

La información comenzó a tomar fuerza luego de que se conocieran declaraciones que apuntan a la inclusión del delantero en la última entrega de la saga, una producción que marcaría el cierre definitivo de una historia que ha dominado la taquilla durante más de dos décadas.

Aunque por ahora se trata de una versión no confirmada oficialmente, las pistas no han pasado desapercibidas.

Vin Diesel y el personaje pensado para Cristiano Ronaldo

La expectativa creció cuando Vin Diesel, protagonista y productor de la saga, dejó entrever que Cristiano Ronaldo tendría un rol especial dentro de la película.

De acuerdo con el actor estadounidense, el personaje habría sido creado específicamente pensando en la figura del futbolista, lo que refuerza la seriedad de los rumores.

La imagen compartida por Diesel junto al portugués y sus palabras encendieron las especulaciones sobre el tipo de papel que asumiría Ronaldo, el cual estaría ligado a escenas de acción, velocidad y alto impacto, elementos característicos de la franquicia.

Su imponente condición física, disciplina deportiva y carisma internacional lo convierten en un perfil atractivo para este tipo de producciones.

‘Rápidos y Furiosos 11’, el cierre de una saga histórica

Si no hay cambios en los planes de estreno, Rápidos y Furiosos 11 sería la película que ponga punto final a la historia, bajo el título tentativo Fast Forever (Rápido para siempre).

A lo largo de los años, la saga ha reunido a figuras como Dwayne Johnson, Paul Walker, Michelle Rodríguez, Jason Statham, John Cena y otras estrellas del cine mundial.

Además, ha sido habitual la participación de celebridades invitadas, especialmente del mundo de la música y el deporte, lo que abre aún más la puerta a la llegada de Cristiano Ronaldo.

De concretarse, esta aparición representaría un nuevo capítulo en la carrera mediática del portugués, quien ya ha incursionado en documentales, campañas publicitarias y proyectos audiovisuales.

