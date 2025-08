En crisis humanitaria, Zambrano (Bolívar) demuestra que con vocación se pueden lograr cambios verdaderos

Raquel Pérez tenía diez años y no entendía por qué se iba la luz en su casa. Solo sentía su alma colmada de miedo. Uno que aumentaba cuando los explosivos y las minas antipersonales que afectaban a su población de Zambrano, departamento de Bolívar, le provocaban un dolor inmenso en los oídos. Y aún más fuerte en sus sensaciones.

Ella creció en la década del 90 y los juegos de su niñez compartieron época con la inútil violencia que sufrió su pueblo, donde aún vive. Ahora es lideresa social y reconoce que los procesos de paz que han desmovilizado a integrantes de diversos grupos armados ilegales han permitido que en la actualidad, en su municipio, puedan vivir con más tranquilidad.

“En la última década, gracias a Dios, no se ha visto lo de la década del 90, aunque sé que es una excepción y no la regla de lo que desafortunadamente pasa en el resto del país. Creo que sirvió cuando se dejaron las armas”, dijo Raquel.

Y es que, como ella dice, Zambrano es la excepción. De hecho, Bolívar sufrió 1.394 casos de desplazamiento masivo en los primeros cinco meses de 2025, siendo el tercer departamento más afectado por este flagelo. Además, ha padecido 4.824 desplazamientos individuales, tres actos violentos contra misiones médicas y 1.968 personas han sido afectadas por confinamiento, según cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que advierte que este año va camino a ser el peor en situación humanitaria de la última década.

Raquel quisiera que, como en Zambrano, el resto de los colombianos vivieran hoy en día con algo de paz. Pero no es así y las cifras demuestran un abandono estatal gravísimo en el territorio nacional:

524 personas heridas o muertas por explosivos (145 % más, en comparación con el mismo periodo de 2024).

85.760 personas confinadas (169 % más, en comparación con el mismo periodo de 2024).

58.160 desplazadas masivamente (117 % más, en comparación con el mismo periodo de 2024)

136 desaparecidas (79 % correspondientes a civiles).

101 ataques contra personal de salud (38 % más, en comparación con el mismo periodo de 2024).

El 70 % de las víctimas por explosivos han sido civiles. Cauca y Huila concentran el mayor número de casos. El uso de drones armados y explosivos improvisados creció de forma alarmante.

56 niños y niñas entre las víctimas por explosivos, 26 menores desaparecidos y el reclutamiento forzado continúa dejando marcas imborrables en la vida de nuestros menores.

Hacinamiento de 122 % en centros de detención transitoria.

En parte, por estos números escalofriantes, es que Raquel Pérez decidió dedicar sus días a defender los derechos humanos, de las mujeres y el medio ambiente. Tiene la Fundación Red de Mujeres Resilientes y Emprendedoras de Zambrano, que ha tenido que sortear múltiples problemáticas y continúa con su objetivo de buscar que las mujeres del municipio progresen con diversos proyectos que benefician a la comunidad de esa zona de Colombia.

Raquel también trabaja con el Colectivo de Mujeres al Derecho (Colemad) junto a su amiga Luz Estella Romero, quien se encuentra exiliada en España después de recibir amenazas por denunciar desplazamientos forzados de los que han sido víctimas mujeres colombianas. Quisieran estar juntas, pero, por la violencia, les toca realizar labores a la distancia. Ambas concuerdan en que no se puede tener un discurso de paz cuando no hay garantías humanitarias para miles de colombianos.

Porque surgen múltiples preguntas que no pueden seguir sin respuesta: ¿qué sentido tiene ocupar un cargo público si se es indiferente al dolor de los más vulnerables? Gobernar no es solo administrar recursos, es hacerse cargo de las vidas que dependen de las decisiones. La omisión, cuando hay poder para actuar, también es una forma de corrupción. ¿Dónde queda el compromiso asumido al jurar servir al país?, ¿cómo llegamos a normalizar tanta indiferencia institucional? Colombia no puede seguir siendo un Estado que reacciona tarde, mal o nunca. Y, sobre todo, esa reacción debe venir de parte de cada ciudadano.