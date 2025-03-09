El antipetrismo no basta

Esta columna va dirigida a quienes rechazamos el nefasto gobierno de Gustavo Petro y creemos que Colombia debe corregir su rumbo en 2026. No podemos resignarnos a otros cuatro años de deterioro institucional, improvisación y decadencia. Queremos mejores dirigentes y sabemos que este Gobierno, que atenta contra la democracia, no debe continuar.

Sin embargo, aunque ese propósito nos una, hay que ser claros: no basta con ser simplemente antipetristas. Convertir el rechazo en el único discurso es un error que impide ver otras realidades y, sobre todo, construir un proyecto sólido de país.

Hoy, aunque el país no resiste 4 más años de petrismo, todavía no existe un liderazgo capaz de convertirse en un verdadero contrapeso. Lo que vemos es un desfile de políticos sobre estimulados que se disputan el título más desprestigiado de la política: el de “precandidato presidencial”. Sin un proyecto común y sin una narrativa que trascienda la indignación, el rechazo por sí solo no será suficiente para ganar en 2026.

La experiencia reciente debería ser una lección. Durante años, la izquierda creyó que el antiuribismo era suficiente para conquistar el poder. Spoiler: fracasó. Solo cuando entendió que necesitaba un relato que conectara con la ciudadanía —el del cambio social, el de los “nadie”, el de un país desigual— logró crecer.

Ese discurso, aunque hoy se revele vacío y retórico, en su momento unió a millones en torno a una causa común. La izquierda entendió que el antiuribismo no bastaba; la derecha aún no lo ha hecho con el antipetrismo.

El llamado a la unidad, entonces, no puede reducirse a un frente común “contra Petro”. Porque eso, de nuevo, es la fórmula del fracaso. La verdadera unidad debe girar en torno a una visión compartida de país: una propuesta que convoque a sectores de centro, centro-derecha y derecha alrededor de soluciones concretas a los problemas de la gente. Si seguimos creyendo que basta con el rechazo, corremos el riesgo de fortalecer el espacio que decimos combatir.

Colombia tiene todo el potencial para contar una historia distinta: una que nos invite a creer que sí podemos “echar pa’ lante” en un proyecto de país que no dependa de destruir al otro. Nuestro país merece salir del bache polarizante de los extremos y romper el círculo vicioso de cada cuatro años, donde todo se reduce a un “borrón y cuenta nueva”. Ahí está la verdadera oportunidad: en convocar a construir sobre lo que nos une, y no en desgastarnos con lo que nos divide.

El mensaje es claro: el antipetrismo puede ser un punto de partida, pero jamás un destino. Colombia necesita mucho más que gritar “fuera Petro”; necesita líderes capaces de proponer, convocar y enamorar a los ciudadanos con un proyecto serio, realista y transformador. Solo así habrá esperanza de salir de este hueco en 2026.