Este domingo 15 de junio, miles de colombianos salimos a las calles para expresar nuestro rechazo frente al momento de violencia política e inestabilidad democrática que atraviesa el país. Fue, sin duda, una marcha masiva, genuina y que demuestra que sí podemos unirnos en un propósito común: defender la vida y la democracia.

La movilización tuvo sus matices, como toda expresión social auténtica. Fue una manifestación heterogénea, reflejo de la diversidad de nuestra sociedad. Aunque fue convocada por sectores de derecha —muy a la derecha, incluso—, también participaron figuras de centro-derecha y centro-izquierda. Un hecho legítimo y valioso, especialmente considerando el momento político que enfrentamos. Más allá de las diferencias, el rechazo a la violencia debe ser siempre un punto de encuentro.

Sin embargo, también hubo incoherencias. No faltaron quienes, con discursos incendiarios, marcharon supuestamente contra la violencia política. Un sinsentido, casi una burla, frente al contexto crítico que vive el país.

Me refiero especialmente a los ataques contra figuras que en su momento votaron por Petro o le hicieron campaña. No es necesario dar nombres; ese no es el punto. Estoy seguro de que en esa marcha había más de un ciudadano “petrista arrepentido”, y eso es perfectamente normal. La política suele ser más trágica que correspondida, más decepcionante que gratificante.

¿Es imperdonable haber votado por Petro? Desde una postura lógica y consciente, no lo es. Y lo dice alguien que jamás habría votado por el presunto Aureliano que hoy ocupa la Casa de Nariño. Esa es mi convicción. Pero también entiendo que muchas personas creyeron sinceramente en su discurso, en sus propuestas, en su visión de país. Tal vez les devolvió la esperanza. No es como si antes de Petro viviéramos en un paraíso.

La discusión no se reduce al día de las elecciones, ni siquiera a los primeros meses de Gobierno. Hablemos del presente. Han pasado tres años del mandato de Gustavo Petro y del Pacto Histórico, y los resultados son profundamente preocupantes. El retroceso es innegable y la falta de un líder que respete la democracia, evidente. No es imperdonable no es haber votado por Petro, pero si es reprochable que hoy en día se guarde un silencio cómplice ante todo lo que ha sucedido.

Algunos se jactan de no haber votado por él como si eso les otorgara una superioridad moral. Pero ni los más pesimistas anticiparon todo lo que ha ocurrido. En su momento eran solo advertencias y especulaciones, que el mismo Aureliano se encargó de materializar.

Marchar en silencio, incluso después de haber apoyado a Petro, es completamente válido. Se vale cambiar de opinión, en parte, evolucionar en la vida también se trata de eso: implica reconocer errores. Lo reprochable es persistir en el silencio, seguir justificando a un caudillo autoritario que ha demostrado su desprecio por la democracia, las instituciones y la vida.

Colombia merece mucho más. El 2026 no será sobre un candidato de derecha o uno de izquierda, independientemente de su espectro político: se trata un(a) demócrata o un(a) autoritario. Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo y avanzar, este país necesita unidad.