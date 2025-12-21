CANAL RCN
Internacional

Perrito espera a su dueño fallecido y la historia se viraliza: lo comparan con Hachiko

Giorgio, de 12 años, acude cada mañana al bar que visitaba con su propietario fallecido hace dos meses.

perro Giorgio en Italia
FOTO: AFP | Captura de pantalla - TG1 RAI

Noticias RCN

diciembre 21 de 2025
08:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde hace dos meses, un perro llamado Giorgio mantiene una rutina diaria que ha sido observada por los habitantes de un pueblo italiano. El animal, de 12 años, sale cada mañana de su casa y se dirige al bar que frecuentaba junto a su dueño, Carlo, fallecido recientemente.

El colegio en Bogotá donde los niños aprenden con animales y una granja dentro del campus
RELACIONADO

El colegio en Bogotá donde los niños aprenden con animales y una granja dentro del campus

De acuerdo a lo mostrado por la cadena italiana RAI, lo primero que hace el perro es buscar a su dueño en su antigua habitación, pero al no encontrarlo, recorre el pueblo hasta llegar al bar donde solía frecuentar, lo espera por un tiempo y luego se marcha, interactuando poco con los otros clientes.

Observaciones de vecinos y empleados del bar

De acuerdo con testimonios recogidos este medio, el comportamiento del perro se repite desde hace semanas. “Todas las mañanas hace lo mismo”, señaló una vecina. Giorgio había sido adoptado por Carlo en una perrera de la ciudad de Mirandola y lo acompañó durante más de una década.

Una empleada del bar explicó que la conducta de Giorgio es idéntica a la que tenía cuando Carlo estaba con vida. Indicó que el perro se sienta en el mismo lugar y permanece tranquilo hasta que decide marcharse. Durante su estancia, recibe caricias, pero no busca contacto activo con otras personas del local.

La comparación con Hachiko

El caso fue comparado con el de Hachiko, el perro japonés que se volvió popular con la película llamada 'Siempre a Tu Lado', en donde se evidencia la esperanza del perro con el momento en que su dueño regresara, esperándolo durante años en la estación de Shibuya tras su muerte.

Esta similitud llevó a que algunos medios lo denominaran “el Hachiko italiano”, un perro que existió en realidad y que tiene una estatua en su honor ubicada estación de Shibuya en 1934 con el propio perro presente, un año antes de su fallecimiento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

VIDEO I Apagón masivo en San Francisco causa pánico: la mayoría de los afectados ya recuperaron la electricidad

Sudáfrica

Tiroteo en un bar de Sudáfrica deja nueve personas muertas

Nicolás Maduro

Presidente le abrió las puertas a Nicolás Maduro en caso de que renuncie: ¿A qué país sería?

Otras Noticias

Bogotá

Sindicatos clandestinos en Bogotá operan como discotecas con drogas, menores y violencia sin control

Más de 200 sindicatos registrados encubren fiestas ilegales con venta de licor adulterado, consumo de estupefacientes y riñas violentas en la capital.

Luis Díaz

Así terminó el 2025 para Luis Díaz: números de crack que lo ponen entre los mejores del mundo

Luis Díaz cerró el 2025 con números de crack. Goles, asistencias y un impacto total con el Bayern Múnich lo confirman entre los mejores de Europa.

Resultados lotería

Resultado del Sinuano Noche del 21 de diciembre de 2025: número ganador del sorteo de HOY

Enfermedades

¿Cómo cuidar la salud durante las festividades navideñas?: expertos dan recomendaciones

La casa de los famosos

¡Se reveló quiénes presentarán el After Show de La Casa de los Famosos Colombia 2026! ¿Hubo cambios?