Perrito espera a su dueño fallecido y la historia se viraliza: lo comparan con Hachiko

Desde hace dos meses, un perro llamado Giorgio mantiene una rutina diaria que ha sido observada por los habitantes de un pueblo italiano. El animal, de 12 años, sale cada mañana de su casa y se dirige al bar que frecuentaba junto a su dueño, Carlo, fallecido recientemente.

De acuerdo a lo mostrado por la cadena italiana RAI, lo primero que hace el perro es buscar a su dueño en su antigua habitación, pero al no encontrarlo, recorre el pueblo hasta llegar al bar donde solía frecuentar, lo espera por un tiempo y luego se marcha, interactuando poco con los otros clientes.

Observaciones de vecinos y empleados del bar

De acuerdo con testimonios recogidos este medio, el comportamiento del perro se repite desde hace semanas. “Todas las mañanas hace lo mismo”, señaló una vecina. Giorgio había sido adoptado por Carlo en una perrera de la ciudad de Mirandola y lo acompañó durante más de una década.

Una empleada del bar explicó que la conducta de Giorgio es idéntica a la que tenía cuando Carlo estaba con vida. Indicó que el perro se sienta en el mismo lugar y permanece tranquilo hasta que decide marcharse. Durante su estancia, recibe caricias, pero no busca contacto activo con otras personas del local.

La comparación con Hachiko

El caso fue comparado con el de Hachiko, el perro japonés que se volvió popular con la película llamada 'Siempre a Tu Lado', en donde se evidencia la esperanza del perro con el momento en que su dueño regresara, esperándolo durante años en la estación de Shibuya tras su muerte.

Esta similitud llevó a que algunos medios lo denominaran “el Hachiko italiano”, un perro que existió en realidad y que tiene una estatua en su honor ubicada estación de Shibuya en 1934 con el propio perro presente, un año antes de su fallecimiento.